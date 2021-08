El Instituto Confucio de la U. Santo Tomás se quedó con los primeros lugares del concurso nacional "Puente Chino"

El concurso "Puente Chino" se realiza en los países donde se encuentran los diversos Institutos Confucio a nivel mundial, con el objetivo de elegir a un representante para participar en la final internacional que se desarrollará de forma online durante septiembre y octubre de 2021.

En su versión número 20 en Chile, la primera online, la organización estuvo en manos del Instituto Confucio de la Universidad Católica y reunió a 11 participantes universitarios. Matías Tapia y Andrea Atencio -ambos estudiantes del Instituto Confucio de la U. Santo Tomás (IC ST)- obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente.

El certamen consta de dos etapas. En la primera, cada participante presentó un discurso en chino con el tema "Un mundo, una familia" y realizó una presentación artística de alguna disciplina cultural relacionada con China. Luego, los seis mejores debieron responder una ronda de preguntas sobre temas relacionados a la actualidad de China, conocimientos del idioma y su cultura.

La directora Ejecutiva del IC ST, Lilian Espinoza, junto a la directora Académica de la entidad, Wang Meng, enviaron sus felicitaciones a Matías y Andrea por obtener tan destacada participación, así como también al resto de los representantes del Instituto: Gloria Campos, Alejandro Avendaño y Diego Zamora.

"Estamos extremadamente orgullosos de cada uno de ellos, por su esfuerzo y dedicación, así como también a nuestros profesores que los apoyaron en su preparación. Asimismo, le deseamos todo el éxito a Matías, quien deberá representar a nuestro país en la competencia internacional", sostuvo la Directora Ejecutiva.

Matías Tapia, estudiante del curso de chino mandarín nivel avanzado señaló: "Estoy muy feliz, para mí fue una experiencia nueva y provechosa, sinceramente no pensaba participar del concurso hasta tener un nivel de chino más alto, pero el apoyo constante del IC ST me motivó a aceptar el desafío. La competencia fue larga y extenuante al igual que los meses previos de preparación, pero realmente todo fue muy gratificante al final ya que aprendí mucho en el proceso. Creo que el logro que obtuve no hubiese sido posible sin la ayuda y preparación de la profesora del instituto, Li Xiaoying; a la vez me sentí muy cómodo al recibir el apoyo constante tanto de mi familia como del IC ST".

La ganadora del segundo lugar, Andrea Atencio, (nivel intermedio) comentó: "Fue una experiencia maravillosa, muy fuerte; pero con disciplina todo se puede alcanzar en esta vida, yo tenía un nivel no muy bueno, pero luego de ver la presentación, de haber podido hablar frente a tantos chinos y la puntuación tan alta, con las pronunciaciones tan diferentes al español, me hace estar muy orgullosa del proceso y de lo avanzado. Estoy muy agradecida de mi familia, amigos, mis profesores que fueron cruciales para esto, todo el equipo del IC ST, se sintió el apoyo desde el día uno".

