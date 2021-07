Hoy es la gran final del concurso Miss Universo San Fernando

Las candidatas que esta tarde tendrán su última presentación son:

Trinidad Jirón

María Jesús Espinoza

Josefina Guzmán

Belén Alexandra

Josefa pino

Sandy Álvarez

Carolina Pino

Paula Carrasco

María José Norambuena

Yasna Alcaino

Francisca peralta

Alén Saavedra

Daniela Vargas

Para contarnos de la final y también de lo que viene por delante, la Directora Comunal Miss Universo Chile, Marión De Giorgis conversó con Diario Sexta Región.

¿Cómo ha sido el desafío de realizar el miss universo San Fernando por primera vez?

"Al comienzo vi todo cuesta arriba, quise hacer un cambio transversal y darles la oportunidad a todas las mujeres de participar, sin estereotipos ni cosificación. Al inicio nadie se postulaba y yo decía, con calma, ya llegará el momento, hasta que un día se presentó la primera candidata, luego la segunda y desde ese momento el concurso se abrió de una manera impresionante, participando mujeres de todas las categorías, sin importar edad, ni comunas. Quise hacer algo inclusivo ya que es la primera vez en la región y en San Fernando que se da la instancia de realizar un certamen de estas características….me pregunté, si soy capaz de traer a mi ciudad y organizar la final nacional de Miss Universo Chile..Como no voy a ser capaz de hacer un concurso en mi ciudad y elegir una representante que esté presente en la misma final que tengo el honor de producir y además también en mi ciudad. Mira, soy una convencida de que Dios y el universo te pone justo en el momento y con las personas precisas a tu lado, esas personas llegaron y me han ayudado incondicionalmente logrando un gran equipo. Ha sido un desafío enorme, pero que me llena de dicha y orgullo, soy una convencida de que los sueños son para cumplirlos y es lo que estoy haciendo".

¿Cómo fue el recibimiento de los alcaldes y autoridades de la región por la realización del concurso?

Al principio fue un poco dudoso de parte de las autoridades, no creían que yo estaba haciendo esto, yo una ciudadana cualquiera, traigo el concurso con un compromiso altísimo que asumí sola, sin socios de por medio, pero con un solo objetivo, la visión de querer transmitir un concepto y un mensaje transversal, posicionar a las mujeres como seres integrales, con una misiva importantisima que quiero entregar a la sociedad, de potenciar a mi comuna, al comercio, turismo y cultura, la verdad yo solo pensé en eso cuando acepté la propuesta. Vi el tremendo potencial que tenemos y que debemos mostrar. con ayuda de Karina Barrios, nos contactamos con algunas autoridades y convocamos una reunión con la mayoría de los alcaldes de la región, en donde les expliqué el proyecto, y cómo fue creciendo (literalmente una bola de nieve) y por supuesto les expliqué de la importancia que es para mi cómo organizadora de la final nacional, que nos potenciemos como comunas, que somos capaces de unirnos con un fin en común, que juntos podemos potenciar a nuestras mujeres, empoderarlas, promover la ayuda social, potenciar el comercio, cultura y turismo de cada ciudad y mostrar nuestras bondades a Chile y al mundo en esta instancia única que tengo el honor de organizar y producir. afortunadamente los ediles entendieron perfectamente mi proyecto y se comprometieron a participar de manera activa en el certamen comunal y final nacional que será en septiembre de este año. Así que feliz y agradecida de contar con el apoyo de las autoridades.

¿Qué dirías que fue lo más complicado de la preparación del concurso?

Lo más difícil fue comenzar un concurso de estas características en pandemia, nos tuvimos que adaptar a realizar todo on line, luego el segundo desafío ya presencial fue prepararlas en todo lo que respecta al concurso en su esencia, oratoria, pasarela, etc. Aprovecho de agradecer a Nicolas Sagner quien ha sido clave en su preparación. Se van a sorprender cuando vean el resultado este 30 de julio en Hotel Ontiveros.

¿Cuéntanos respecto del Miss Universo Chile que también se va a realizar en San Fernando?.

Sólo decir que habrá un antes y un después, que buscó marcar un precedente en mi comuna y región y que posicionáremos al concurso de belleza más importante del mundo con un enfoque real, ya que será algo transversal con un potente mensaje humano que nuestras candidatas y nosotros cómo organización mostraremos, sin estereotipos y rompiendo esquemas.

¿Algún agradecimiento especial que quieras realizar?

Por supuesto, a mis hijos que han entendido este proceso, a Karina Barrios, Cristián Canales, Fundación Vi-Da, a todas las personas que han creído y han apostado en mi proyecto y por supuesto al Director Nacional Eugenio Manzur que vio en mi las capacidades y aptitudes para llevar a cabo y realizar un evento tan importante a nivel nacional e internacional como lo es Miss Universo lo cual me llena de orgullo y felicidad el tener la oportunidad de realizar algo nunca antes visto en mi ciudad.