Candidatas a Miss Universo San Fernando tienen los últimos encuentros con alcaldes de la región

Por su parte, la Directora Comunal Miss Universo San Fernando, Organizadora y Productora Nacional de Miss Universo Chile, Marión De Giorgis, manifestó: "Estamos felices por el apoyo de gran parte de los alcaldes de la región, lograr alianza entre las comunas de la sexta región y alinearnos con un fin común me tiene absolutamente orgullosa de mi gestión, esto es algo inédito para todas las comunas y me siento feliz de poder concretar uno de mis sueños, que es poder apoyar y empoderar a las mujeres de mi región, hacer un cambio transversal, haciendo junto a las candidatas cosas concretas para apoyar y fomentar de manera activa la ayuda social y potenciar a través de la oficina de la mujer de cada municipio el poder femenino, y humildemente me permito darles un breve mensaje a todas ellas..."Mujeres los sueños sí se pueden cumplir y nunca dejen de brillar".