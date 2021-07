"Mascarilla de la Lactancia", concurso para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna

En esta oportunidad, el Comité de Lactancia Materna del hospital organizó el concurso "Mascarilla de la Lactancia", el que "Consiste en enviar una fotografía de una mascarilla (material a elección, puede ser de género o desechable), con un dibujo o mensaje alusivo a la lactancia materna. Puede participar toda la familia", señaló Karla Casas-Cordero, matrona del Programa Chile Crece Contigo e integrante del comité.

La profesional agregó que "El lema para este año 2021 es "Proteger la Lactancia Materna. Un compromiso de todas y todos", por eso nos enfocamos en un concurso donde queremos materializar y fomentar este importante proceso".

Las fotografías de las mascarillas deben ser enviadas al correo del Comité de Lactancia Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . La fecha recepción es desde el 27 de julio al 6 agosto. Cabe destacar que el concurso es válido para pacientes embarazadas o que tuvieron su parto o cesárea en Hospital San Fernando durante el presente año 2021.

Posteriormente, las imágenes seleccionadas pasarán a un proceso de votación popular, "ya que serán publicadas en el grupo público de facebook denominado "Semana de la Lactancia en HSF". La votación se realizará desde el lunes 9 hasta al lunes 16 agosto, donde la fotografía que tenga mayor cantidad de "likes" (me gusta) será la ganadora de un premio sorpresa", señaló Fabiola Urbina, nutricionista de SEDILE del Hospital San Fernando y también integrante del comité, quien además aprovechó de invitar a todas las mamitas a participar, "Ojo, no queremos que sea solo la fotografía de la mascarilla, sino que pueden tenerla puesta y estar amamantando a sus hijos(as) a la vez, o en un parque, con su familia, etc. Deben ser creativas y adoptar todas las medidas sanitarias respectivas".

La conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) se realiza desde 1992, desde el 1 al 7 de agosto, con temáticas anuales que han incluido: sistemas de salud; mujer y trabajo; Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna; lactancia desde una perspectiva de derechos; entre otros. Desde el año 2016, se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y, en el año 2018, la Asamblea Mundial de la Salud reconoció la SMLM como una estrategia fundamental en la promoción de la lactancia materna.