Más de 7.500 útiles de aseo son distribuidos en hospitales de O'Higgins

Durante todo el mes de junio, el Servicio de Salud O'Higgins (SSO), realizó una campaña solidaria para reunir útiles de aseo personal y ropa para pacientes más vulnerables que se encuentran hospitalizados en establecimientos de salud públicos de la región. Esta semana, y gracias a la iniciativa impulsada por segundo año consecutivo por el Subdepartamento de Participación y Trato al Usuario, se han distribuido más de 7 mil 500 unidades útiles de aseo y elementos personales, como pañales, toallas, desodorantes, pasta de diente, cepillos y toallitas húmedas, entre otros, los que fueron donados por la comunidad, funcionarios del SSO, instituciones públicas y empresas privadas.

Al respecto, el director (s) del Servicio, Dr. Fernando Millard, expresó que "Ya estamos en la fase de distribuir toda la ayuda que llegó en la campaña solidaria, que tuvo por objetivo recaudar donaciones para ir en ayuda de cientos de personas en situación de calle, riesgo social o sin red de apoyo que se encuentran hospitalizados en los establecimientos de salud públicos de nuestra región. Sin duda el aporte de la empresa privada, los funcionarios y la comunidad ha sido fundamental, porque gracias a esta gran movilización de personas y voluntades, se pudo recaudar más de 2 mil quinientas unidades en vestuario, calzado y accesorios que han sido distribuidos en los establecimientos de la red y campamentos de comunas de Rengo y Rancagua. A ellos se suman más de 7 mil 500 unidades en útiles de aseo que estamos enviando a los hospitales según las necesidades de los pacientes vulnerables".

Los hospitales beneficiados son los 15 que integran la red asistencial, y que se ubican en las comunas de Rancagua, San Fernando, Rengo, Santa Cruz, Pichilemu, Litueche, Marchigüe, Lolol, Pichidegua, Chimbarongo, Nancagua, San Vicente, Graneros, Coinco y Peumo. Sobre ello, fue el director del Hospital de Pichilemu, Dr. Francisco Roa, quien señaló que "Estos insumos vienen a beneficiar a nuestros pacientes que hoy se encuentran hospitalizados y que no cuenta con una red de apoyo familiar, en particular a quienes no cuentan con pañales, artículos de aseo o ropa. Agradezco la gestión del servicio de salud con nuestros pacientes y en especial al equipo de participación por esta tremenda tarea".

Por su parte, el encargado de participación del establecimiento, Roberto Icaza, resaltó que "Es un gran apoyo para personas que están en vulnerabilidad social, que principalmente son adultos mayores y muchos de ellos de otras regiones, lo que nos permite satisfacer sus requerimientos y dar una ayuda inmediata a necesidades básicas que son prioritarias".

En tanto, la asistente social del hospital de Marchigüe, Soledad Cariceo, manifestó que "Es muy relevante contar con esta ayuda, ya que genera un aporte para los pacientes, ellos estaban muy agradecidos pues no cuentan con los recursos que se requieren para comprar estos elementos".

Otro de los establecimientos beneficiados con la ayuda es el Hospital de Rengo, donde la encargada de Participación, Margarita Correa, expresó que "Estamos muy agradecidos por este valioso aporte entregado por el Servicio de Salud O'Higgins a través del Subdepartamento de Participación y Trato al Usuario, lo que se traduce en un importante beneficio en artículos de aseo personal para los pacientes en situación calle y sin red de apoyo de la comuna de Rengo y de la microárea de la Carretera de la Fruta. Esta ayuda se suma a la campaña solidaria realizada por el Consejo de Desarrollo de nuestro recinto hospitalario".

Pero, toda esta cruzada solidaridad no hubiese sido posible gracias al tremendo apoyo y compromiso recibido por parte de empresa Agrosuper, Soluciones Agrícolas, Santa Inés, STI, Río KING, Montajes Quintana, Kaufmann, Empresa Clean Center, Neumacenter, El Rincón del Pañal, Mall Plaza América, Tercero Básico Instituto O'Higgins, Asociación Gremial FENPRUSS, trabajadores Empresa Nestlé Graneros, trabajadores Ministerio Público de Rancagua, Ejército de Chile Macro zona sur Rancagua, Club deportivo O´Higgins, cuarto básico A Instituto Inglés, Colegio Trinity College, Instituto O'Higgins y Colegio La Cruz, Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, Norte sector Los Lirios. Cesfam Cunaco, Cesfam Oriente de Rengo, Cesfam N° 5 y 6 de Rancagua, Cesfam Peralillo, Cesfam de Mostazal, Cesfam de Chépica, DSM Chimbarongo, Cesfam Quinta de Tilcoco, Cesfam Requínoa y Centro Arrebol, además de muchas personas que anónimamente formaron parte de esta campaña desde las comunas de Rancagua, Requínoa, Machalí, San Francisco de Mostazal, Rengo, Chimbarongo y Coínco.