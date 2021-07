Actualización de requisitos para donar sangre permite a la UMT del Hospital de Rengo ampliar cobertura

La Unidad de Medicina Transfusional (UMT) del Hospital de Rengo, gracias a la nueva norma técnica de selección de pre-donantes emanada por el Centro de Sangre de Valparaíso, donde se actualizaron los requisitos, puede contar con nuevos donantes de sangre, entre ellos, personas, entre 17 y 70 años de edad con los siguientes requerimientos; los menores de edad con autorización del madre, padre o tutor legal y en el caso de los usuarios, entre 60 y 70 años con autorización del médico del recinto hospitalario. Para participar en las colectas los días miércoles, pueden llamar a los teléfonos 72-2337362 o 72-2337344 o inscribirse en el Instagram @donasangre.rengo.

Al respecto la directora (s) del Hospital de Rengo, Carol Toro indicó que "Una vez por semana, los días miércoles de 09:00 a 15:00 horas, se realizan colectas de sangre en el recinto hospitalario, con el fin de recaudar la mayor cantidad posible para suplir la demanda, ya que se requiere no sólo para intervenciones quirúrgicas complicadas, sino también para personas con patologías que producen anemias. Por lo tanto, nuestro llamado es a ser solidario y salvar vidas, pudiendo donar en este momento personas que cumplen con los nuevos requisitos".

Sobre la actualización de la norma, la Tecnólogo Médico de la Unidad Medicina Transfusional del Hospital de Rengo, Carolina Ahumada explicó que "Nos permite ampliar la cobertura de donantes de sangre, puesto que antes atendíamos personas entre los 18 y 60 años, pero ahora se amplió de los 17 a los 70 años. En el caso, de los jóvenes de 17 años deben venir con una autorización del tutor legal, del padre o la madre y las personas, entre 60 y 70 años, tienen que tener la aprobación el médico de la UMT para donar sangre. Otra buena noticia, es que aquellos que se han realizado endoscopia o tatuajes, pueden donar en un periodo de 6 meses".

Ahumada agregó que "La mayoría de los pacientes provienen de la microárea de la carretera de la fruta y actualmente la UMT atiende aproximadamente a más de 90 pacientes mensuales, por lo tanto, es importante que las personas tomen conciencia que la donación de sangre es un acto voluntario que genera una consecuencia positiva, es por ello que hacemos el llamado a la comunidad, ya que nunca sabemos cuando podemos necesitar este importante elemento".

Sobre su labor, la Técnico en Enfermería del Servicio de Laboratorio del Hospital de Rengo, Daniela Monzalve expresó que "Me encanta mi trabajo, porque considero que somos un aporte fundamental, ya que extraemos la sangre y en ese momento, siempre motivamos a las personas y les pedimos que nos promocionen. También, tenemos un buen ambiente con música para que su experiencia sea muy buena. Por otra parte, es importante que se sientan seguros y tranquilos de concurrir a donar sangre".

La donante de sangre, Francisca Pérez de las Cabras manifestó que "Siento que es un acto muy importante de mucha generosidad, porque existen personas que lo necesitan y lamentablemente hoy en día por el tema de la pandemia, la gente se asusta un poco, pero deben colocarse las manos en el corazón, porque no sólo va a ayudar a una persona, sino a tres".

"Es primera vez que dono sangre y me he sentido bien, por ende, les digo a las personas que no deben tener miedo de participar en las colectas de sangre, porque es una ayuda para muchas personas que necesitan este vital elemento para salvar sus vidas. Por otro lado, las funcionarias del Hospital de Rengo, están preparadas y con todos sus elementos de protección personal y el trato es excelente", puntualizó Camilo Acevedo de Las Cabras.