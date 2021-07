80 mil hogares que cuentan con RSH reciben por adelantado el IFE Universal correspondiente al mes de junio

Esta mañana la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, explicó que el pago por adelantado del IFE Universal de junio y que comenzó este martes, es para los hogares "que postularon e inscribieron sus datos por primera vez entre el 21 y el 30 de junio, en ese segundo proceso que abrimos durante el mes de junio".

Al respecto, la autoridad aclaró que los 80 mil hogares que comenzaron a recibir el beneficio a partir de hoy "Son quienes si tenían Registro Social de Hogares", recalcando que en el caso de las familias o personas que postularon en el mismo período, pero si tener su Registro Social de Hogares "Ellos todavía no han recibido su pago, porque no tienen la cartola, ya que este documento recién va a salir los primeros días de julio, entonces, lo primero es despejar que hoy día estamos depositando o iniciando un pago presencial de hogares que postularon entre el 21 y el 30 de junio, pero que tenían Registro".

Respecto de quienes solicitaron el beneficio en la segunda etapa de inscripción, sin tener el registro, la ministra explicó que "Van a recibir su IFE Universal probablemente durante los días de pago del mes de julio, que se inicia el jueves 29 y esto es súper relevante, porque el tiempo estimado es de más o menos 12 días, entre los días que son hábiles y no hábiles en poder hacer las nóminas de los más de 7 millones 600 mil transferencias que vamos a tener que hacer en el mes de julio y ahí terminando ese proceso vamos a pagarle el retroactivo de julio".

La ministra enfatizó que en el caso de los hogares que aún no solicitan el IFE "Siempre se va a abrir un nuevo proceso de solicitud, esto se hará cada mes", recalcando además que "no se pierde el beneficio si uno encuentra trabajo, ya que son compatibles".

Por su parte, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, se refirió al modo de pago, puntualizando que "Este pago es mayoritariamente electrónico por transferencias. Hoy día, por ejemplo aparecerán todas las de Banco Estado y además el banco transfiere a otros bancos. Si las personas dieron la cuenta de otro banco. Hay un porcentaje menor que es presencial. Las personas pueden saber si es presencial o si va a ser depositado en la cuenta que ellos dieron ingresando a ingresodeemergencia.cl, sección mis pagos".

Pagos vencidos del año 2020

Respecto a los pagos vencidos que comenzarán a realizarse este viernes 23 de junio, la ministra señaló que "Durante el año 2020, muchas personas a quienes les entregamos el beneficio de manera presencial, por alguna u otra razón, ya sea por ser personas mayores, por pandemia, o porque no supieron, no los fueron a cobrar y el beneficio vencía el 31 de diciembre del 2020, entonces llegaron algunas personas a cobrarlo después y no pudieron, porque el IFE había caducado. ¿Qué es lo que hicimos con la ley? revivimos esos IFE, y a partir del viernes cerca de 90 mil pagos que se vencieron al 31 de diciembre podrán ser cobrados".

En ese sentido, la ministra enfatizó que todos los hogares que habían perdido sus IFE debido a que estaban vencidos, podrán cobrarlos de manera presencial. Para tener claridad del día y lugar de pago se debe acceder a la sección "Mis Pagos" en www.ingresodeemergencia.cl, donde aparecerá la información a partir del viernes.

Es muy importante recalcar que estos montos son sólo para quienes tengan pagos vencidos, y no significa que los hogares puedan postular hacia atrás.