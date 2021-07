Director General de la PDI Sergio Muñoz Yáñez: "Vamos a trabajar incansablemente en mejorar la confianza que ha depositado la gente en nosotros"

En San Fernando se reunió con el Prefecto de Colchagua Jorge Mondaca y sus funcionarios, dando a conocer sus lineamientos y retroalimentando experiencias de sus funcionarios.

En conversación con Diario Sexta Región, el director general de la PDI señaló que ellos se deben profesional y éticamente a la ciudadanía, siendo servidores públicos, y esto se vio en la última encuesta Cadem, que con un 76%, los tiene entre las instituciones con más confianza por parte de los chilenos.

Dijo también que su institución es una policía investigativa al servicio de los chilenos y chilenas, "Muchos pueden ver, pero un PDI debe observar. Esa es la diferencia que puede marcar el éxito o el fracaso en una investigación, somos una policía civil, comprometida con Chile".

¿La PDI está bien posicionada en la mente de la ciudadanía, es una responsabilidad grande?

"Hoy día me hago cargo de una institución que está bien posicionada como una de las más creíbles de la última encuesta Cadem, con un 76% de aprobación, subiendo un punto porcentual que es muy bueno para la Policía de Investigaciones, tomando en ese nivel de confianza es una responsabilidad tremenda, ya que hay que mantenerla, y eso es más motivante para mí".

¿Está recorriendo el país para conocer el trabajo de las unidades?

"Es importante actualizar los conocimientos y conceptos que uno tiene de las unidades territoriales y que mejor para mi partir en mi región de O'Higgins, soy oriundo San Fernando ciudad en que fui jefe de la Bicrim y Prefecto de Colchagua, haciendo mi trayectoria profesional muy especial".

¿Cuáles son los ejes más importantes en su gestión como director general de la PDI?

"Hacer un énfasis que ya hay un camino trazado, el cual yo voy a dar continuidad, haremos un enfoque especial en el control interno y bienestar de los funcionarios, ya que el capital social que hemos ganado se debe al capital humano que tenemos en nuestros funcionarios, evitando las malas prácticas que no nos veamos permeados por el crimen organizado y la delincuencia".

¿Y cómo se hace eso?

"Con una institución cohesionada, profesionalizando aún más a nuestra gente, brindando un buen servicio, siendo una policía transparente, pero esta probidad que hoy día estamos ostentando como institución tenemos que cuidarla, no dando espacios para que se vulneren estas condiciones que toda la gente espera de nosotros".

¿Hoy el detective es mirado con otros ojos, con más confianza?

"Un sello importante es el sentido de servidor público que siempre ha estado en la mirada del detective, y hoy día es que cuando más tenemos que ponerlo a prueba y a disposición de la gente, nosotros servimos a la ciudadanía, brindándole seguridad y que sientan que tienen una policía transparente, y esto hay que reforzarlo, conociendo las realidades de las unidades territoriales, conociendo cuáles son sus necesidades y así exigirles un trabajo de un alto estándar y lo más profesional posible".

¿Existen otros ejes importantes para el trabajo policial?

"Si, la tecnología es fundamental intégrala, ya que como está la criminalidad la vanguardia en tecnología es importante para combatir el ciber crimen, atacándola con mucho conocimiento, capacitación y elementos técnicos para realizar un buen trabajo".



¿Nacen nuevos delitos, la PDI se actualiza para ellos?

"SI, es algo que ocurre con los nuevos tiempos, ya lo mencioné el ciber crimen, el medioambiente también es un tema de contingencia que nos preocupa a todos, para esto existen equipos especializados que ven esta área, para reforzarlo".

¿Se puede anticipar el delito?

"Anticipar el delito es una de la prioridades, anticipando los escenarios que se nos vienen, hoy día en un mundo global la información es instantánea, la practicas delictuales se copian de un continente a otro, para esto tiene un valor muy importante se parte de la Interpol, donde interactuamos con policías de todo el mundo, retroalimentando la información y compartiendo nuestras experiencias en los delitos globales".

¿En pandemia algunos delitos han aumentado, por ejemplo la droga?

"En Chile se han incautado una gran cantidad de droga, toneladas en tiempo de Pandemia, estas especies de cooperativas de las drogas a nivel mundial la estamos combatiendo, ellos negocian y después se devuelven el dinero, o existen también enfrentamiento entre bandas rivales, peleando sus territorios, y a esta criminalidad nos estamos ajustando".

¿El narcotráfico está presente en las poblaciones cada día más?

"Esto es lo que molesta mucho a las familias, para esto tenemos una estrategia institucional para abordarlo con los equipos MT-Cero, que han dado una buena respuesta atacando el tráfico en pequeñas cantidades, esa venta en la esquina que afecta a los vecinos y barrios".

¿Existen otros delitos que con más violencia y conducta social que preocupa?

"Esto lo hemos visto en la región, donde la violencia también está presente, hemos concretado una diligencia importante donde se detuvo a 8 personas que eran autores de una banda criminal y organización que modificaban armas para enfrentamientos, cobranza de drogas y para violencia en las calles, esto nos da cuenta que todo va mutando, con un delito dinámico, para esto tenemos equipos especiales, obteniendo resultados positivos y sacando también mucha droga de las calles".

¿La denuncia de la población es importante para controlar los delitos?

"Sin lugar a duda es fundamental, siempre he hablado de la coproducción de seguridad, y esto se da cuando la gente confía en la policía ya que se puede llegar a buenos resultados con información entregada por los vecinos en forma anónima, hoy día las organizaciones delictuales se han aplanado, ya no son tan piramidales como antes, donde una cabeza dirigía todo".



¿Existen nuevos delincuentes que no están visibles en algunas organizaciones?

"Hoy día están estas figuras que nosotros llamamos los invisibles, que está inmersa en la sociedad sin actividad directa operativa en los delitos, pero financian, idean actividad criminal y a ellos también perseguimos con otras modalidad de investigación, a través de su patrimonio, lavados de activos y actividad financiera que no justifican, y no es solo droga, también tráfico de migrantes, delitos informáticos, tráfico de madera, fraudes financieros, entre otros".



¿Hay que atacar el crimen organizado de otra forma?

"Hay una gama de delitos que se asocia al crimen organizado, y para esto hacemos equipos de trabajo, donde no sólo está el especialista en narcóticos, un experto en ciber crimen, en lavados de activos, delitos financieros, en cualquier arista que pueden abrir la actividad criminal que abordamos de diferentes aspectos".

¿Las leyes a veces no son las mejores para perseguir algunos delitos?

"Nosotros como institución participamos en diferentes mesas que se conforman para modificar leyes y mejorarlas, y así respaldar nuestro accionar, yo como Director General de la PDI no soy quien para referirme a como se redactan, yo solo hago cumplir lo que la ley me faculta".

¿Pero se puede dar a conocer lo que falta para perseguir algunos delitos a nivel nacional en estas mesas de trabajo?

"Más que eso nosotros damos a conocer nuestras experiencias, y cuáles son las problemáticas que se generan a veces con los delitos, como se pueden burlar a veces ciertos aspectos legales, con datos duros que son evidencias judicial que presentamos a los tribunales de justicia cuando desarticulamos alguna organización criminal".

Al finalizar, el Director General de la PDI Sergio Muñoz destacó que recibió una institución que está legitimada por la gente, y que seguirá reforzando este capital social que se han ganado con el trabajo de todos sus funcionarios. (Rolando Villegas Bravo).