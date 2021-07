Alcalde de San Fernando destacó comportamiento de la comunidad que permitió avanzar a fase 3

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, destacó este lunes el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la comunidad sanfernandina, lo que permitirá a la capital de la Provincia de Colchagua avanzar a Fase 3 "Preparación" del Plan Paso a Paso desde las 05.00 horas de este jueves 8 de julio.

El jefe comunal explicó que esta es una gran noticia para San Fernando, sobre todo para diversos rubros del comercio como la gastronomía.

"Avanzar a Fase 3 significa que rubros tan golpeados como el comercio pueden abrirse a una mayor cantidad de gente, obviamente con los cuidados respectivos, porque esto no ha pasado. Tenemos que seguir cuidándonos, usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como el lavado de manos o el uso de alcohol gel", manifestó.

El alcalde de San Fernando dijo que este es una excelente noticia para quienes practican deporte, ya que en Fase 3 se permite realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 5 personas en lugares cerrados (excepto gimnasios de acceso público) y 25 en lugares abiertos sin público.

Pablo Silva Pérez, puntualizó que ahora los niños podrán concurrir incluso los fines de semana a las plazas y parques de la comuna, en tanto los mayores de 75 años, podrán salir sin problemas, pero no ir a lugares en cuarentena.

"Qué mejor noticia para los adultos mayores que han estado tanto tiempo sin poder salir de sus casas y que desde el jueves podrán hacer uso de la libertad que entrega la Fase 3. Quiero pedirles que se sigan cuidando y llamo a sus familiares a que los protejan con mascarillas, que les tengan el alcohol gel respectivo, y en cuanto a los paseos, que éstos no sean muy tarde, ya que también tenemos que cuidarnos de las bajas temperaturas", explicó la máxima autoridad de la capital de Colchagua.

Del mismo modo, el jefe comunal puntualizó que poco a poco San Fernando ha ido entendiendo que tenemos que cuidarnos, y el que hoy día (lunes), hayamos bajado los contagios a un caso, da cuenta que todos nos hemos cuidado.

"Los sanfernandinos entendieron que la pasamos mal durante muchos meses. Tuvimos mucho tiempo de encierro y también, estuvimos muy preocupados. En lo personal me tocó vivirlo. No ha sido fácil y esto ha venido a golpear a las familias, se nos ha ido gente querida, pero hoy día se ve un horizonte mejor, que está alumbrando el sol por fin, se ve que esto está pasando, pero tenemos que seguir cuidándonos para no caer en lo mismo. El ideal es no retroceder a Fase 2", sostuvo Pablo Silva Pérez.

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN FASE 3?

Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena.

Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 22:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o funeral.

Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo (PUC).

Tener reuniones sociales en residencias particulares, o lugares públicos abiertos, con máximo 15 personas en total, y nunca en horario de toque de queda. Intenta minimizar los grupos con los que interactúas.

Asistir a restaurantes, en espacios al aire libre o cerrados con ventilación. En grupos de máximo 6 personas.

Realizar actividad deportiva. En espacios abiertos, en grupos de máximo 25 personas. En espacios cerrados y gimnasios, asistir por cohortes, y mantener siempre la distancia de 2 m. entre personas. No más de 8 personas por sala de clases y cumpliendo 1 persona cada 6m2 en salas de máquinas. Prefiere espacios abiertos.

Realizar traslados interregionales sólo entre localidades que estén en Paso 3, 4 y 5.