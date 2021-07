Publicaciones del libro: "Poesía Face To Facebook" del escritor sanfernandino Jorge Albornoz Figueroa

* Silvia Siller (México)

Poeta, consultora en comunicaciones, filantropía y promotora cultural. Dos de sus poemarios han sido reconocidos en el Internacional Latino Book Award 2015 y 2016. Ha sido publicada en múltiples antologías. Finalista en el concurso Entreversos 2017 en Venezuela. Recibió el premio G. Mistral, J. Burgos y F. Kahlo otorgado por el grupo Galo Plaza en Nueva York por su contribución a la cultura latinoamericana en 2015.

Obras publicadas:

* De Mariposas y Mantis/ Urpi Editores

* Madrugada No. 5/ Bilingual Poetry book, La Ovejita

* Tandava/ Books Smith

* Danza de Cuatro brazos/ Colección Museo Salvaje/New York Poetry Press

* Man(o)rar que acompaña la exhibición de la diseñadora Luciana Corres

* Diversas Antologías, Voces de América Latina, Voces del Vino, Antología de Mujeres, Poesía Face To Facebook, etc.

* Libro de crónicas lírico periodísticas por publicar

Es la jaula (New York)

Es la jaula

de lianas urbanas

es la jaula de barrotes porosos

que me asechan con palabras

con sus ojos

con sus manos

con las siluetas y los rollizos hombros

y ese pecho donde quisiera descansar

Asechan breves lluvias

y despiertan sus rejas

con sus cerrojos abiertos

con esas ligerezas de escapar

llega la palabra como piel,

llega la sombra de cabellos sueltos

y la cuenca de su hombro

donde ya no me poso

En cada rincón,

la ciudad es selva

suenan sus alarmas

es la jaula de techos cóncavos

de barrotes paralelos

estoy presa

en mis soliloquios

pero la puerta está abierta

en la transparencia

y separe por un cerrojo

apenas

mi voz