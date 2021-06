Alejandro Riquelme Calvo concejal de San Fernando: "Pertenecer a este concejo municipal fue un orgullo y seguiré como servidor público ayudando a los sanfernandinos desde donde esté"

Riquelme Calvo fue candidato a alcalde por la capital de Colchagua logrando el segundo lugar con más de 5 mil votos, situación que no le permite seguir en el concejo, pero seguirá en su cargo como Director Provincial de Educación de Colchagua, hasta que finalice el periodo de presidente Piñera.

El concejal saliente dijo que: "Cuando una parte como un servidor público lo hace para siempre, independiente donde esté, con diferentes roles y proyectos, ya que trabajar en lo social y con las personas es una forma de entregar todo lo que me inculcó mi familia, en beneficio de los demás".

Agregó el edil que: "Me voy con la mejor de las impresión de todas las personas que conocí en esta labor, desde las organizaciones sociales, hasta todos los vecinos de las diferentes localidades de la comuna de San Fernando, solamente palabras de agradecimientos a este tremendo aprendizaje y proyecto que se realizó y se trató de hacer de la mejor forma".

¿En estos 4 años, cuáles son las cosas que más recuerdas de tu trabajo como concejal?

"Creo que primero marcamos un sello distinto, ya que el paradigma, y por un tema de conocimiento cívico, el concejal no solo está para repartir premios e ir a ceremonias, nosotros plasmamos una forma distinta de poder hacer servicio público, a través del emprendimiento, de la cercanía con las organizaciones sociales, de lo educacional, del área de salud, de la preparación de los dirigentes, dándole a ellos la importancia que tienen en la comuna, eso se reflejó en mi trabajo".

¿Queda algo al debe, que te habría gustado realizar en tu período?

"Siempre quedan cosa al debe, ya que no fue fácil trabajar en esta administración municipal, fue duro y estuvo trancado y no fue fluido nuestro trabajo, pero me quedo con las cosas positivas, quizás podríamos haber participado más en los proyectos para San Fernando, en los proyectos de futuro, pero no se pudo o no se nos dejó hacer".

Ahora seguirás como Director Provincial de Educación hasta el término del gobierno de Sebastián Piñera, ¿Cómo vislumbras tu futuro?

"Yo tengo la convicción profunda que para ser servidor público no se necesita un cargo, solo necesitas tener voluntad de seguir ayudando a la gente, vocación y pasión por lo que haces, y eso lo mantendré, por eso sigo en los medios de comunicación y redes sociales, ya que uno es parte de la opinión pública y podemos expresar nuestra opinión de cualquier tema".

¿Muchos aparecen solo en elecciones?

"Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, Chile necesita que nosotros las autoridades cuando dejemos nuestros cargos no podemos irnos para la casa, sino que tenemos que seguir luchando por toda esa gente que creyó en nosotros, no solo tienen que aparecer para las elecciones, sino que hay que seguir en conexión con la gente".

Se viene un cambio de administración municipal, ¿Cómo ves la proyección de Pablo Silva como alcalde?

"Hay mucha expectativa en lo que pueda hacer el alcalde electo, quien gano de buena manera en una gran campaña, yo le deseo el mejor de los éxitos en su administración, ya que san Fernando necesita que nosotros dejemos de pasarnos la cuentas y trabajemos por el bien común de la ciudad, y es lo que siempre se pregonó en la campaña, y espero que tome las mejores decisiones para que la comuna este mejor, ordenando el tema administrativo, reactivando económicamente a la ciudad, haciendo partícipe a los vecinos, realizando un proyecto integral, para que san Fernando se siente verdaderamente integrado desde las organizaciones sociales, pasando por los gremios y por los vecinos a pie".

Habrá un gobernador regional PS, habrá un delegado presidencial de Chile Vamos y un alcalde independiente, ¿Cómo se conjuga todo esto para traer progreso a San Fernando?

"Yo no quiero ser tan pesimista, creo que hay que hacer gestión, presentando buenos proyectos, armando un buen equipo de planificación en la municipalidad, con personas que conozcan la realidad y ojalá sean de San Fernando ya que la identidad es importante, creo que hay que tener mucha capacidad para pactar acuerdos, será muy importante la gestión que se haga con el gobierno regional para reactivar económicamente a la ciudad, siendo muy importante la inversión pública a través del gobierno regional dentro de los 84 mil millones que tiene para invertir en la región, para que esto resulte es importante lo que pueda hacer el alcalde y su equipo para convencer al Core que son buenos proyectos para la ciudad"

Se viene nuevas elecciones, parlamentarias, cores y presidenciales, ¿Será un clima político complejo para realizar nuevos proyectos?

"Siempre dijimos que este año era un año decisivo para Chile, por todas las elecciones se han realizado y las que vienen, pero es parte también de lo que las personas necesitan y la democracia necesita para validarse, la participación ciudadana es muy importante para elegir bien a los gobernantes y autoridades, confío que san Fernando y la región va a tener una buena participación electoral y vamos a escoger con una mayoría que sea sustentable en el tiempo las personas que van a gobernar en sus diferentes áreas el país".

Solo votó casi el 20% en las elecciones de gobernadores regionales, ¿Es necesario volver al voto obligatorio?

"Yo creo que se tiene que analizar ciertos factores, hemos desaprovechado la oportunidad de tener un voto voluntario, hay parte de la comunidad no lo ha comprendido y también los políticos no hemos llegado al corazón de la habitantes para que se sientan comprometidos para sufragar, hay responsabilidades compartidas y creo que la decisión que se tome sea pensando en la ciudadanía y no en los intereses políticos de cada uno".

¿Fue un error sacar Educación Cívica de la Enseñanza Media?

"Si totalmente, yo estudie educación Cívica en el Liceo, muchos decían que no servía, pero el tiempo dio la razón que fue un error terminarla, pasaron 10 años y esto nos pasó la cuenta ya que muchos no saben para que sirve cada cargo y le exigen a los parlamentarios que arreglen las calles o al alcalde que nos financie algo que no tiene injerencia, son las cosas que tenemos que mejorar como la educación y formación desde la casa hacia adelante".

¿Tenemos a Alejandro Riquelme Calvo como servidor público por mucho tiempo en la ciudad?

"No solo lo tienen, sino que seguiré ayudando a las organizaciones sociales, voy a seguir ligado al servicio público porque es lo que a mí me hace feliz, me retroalimenta, ya que quiero servir a la ciudad a los vecinos por mucho tiempo, da lo mismo si uno tiene cargo o no, cuando uno es servidor público de verdad no solo aparece para las elecciones, está latente y presente en todos los períodos". (RV).