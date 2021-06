Actualizan protocolos de derivación para optimizar atención de usuarios

La pandemia ha conllevado una reconversión del trabajo de los equipos de salud local, quienes tuvieron que realizar numerosas funciones que no estaban contempladas. Fue el caso de los profesionales de Rehabilitación, quienes asumieron diversos compromisos, para colaborar en el combate a la pandemia de Covid. No obstante, existió la necesidad de actualizar los protocolos de derivación de usuarios, con la finalidad de disminuir aquellas que no son pertinentes, mejorando así la oportunidad de acceso a la atención. Es en este contexto donde surge la necesidad de transmitir estos protocolos hacia los equipos, en especial a los médicos, quienes cumplen una labor importante en la determinación del tipo de intervención que se otorgará al paciente que consulta.

La Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud O'Higgins es la encargada de articular a los distintos niveles de atención, para que puedan converger de la mejor manera posible, en pos del usuario. "Desde principios de este año se está realizando un trabajo por microárea actualizando los protocolos. Debido a la pandemia se agudizó el tema que las derivaciones, que no estaban hechas de manera correcta, porque los equipos de rehabilitación fueron convertidos en primera instancia, y realizaban otras actividades. Los equipos de rehabilitación son muy comprometidos con los usuarios y se esforzaron en actualizar estos protocolos. Cabe recordar que la necesidad de rehabilitación surge tanto desde la Atención Primaria como patología, que debe ser derivada a especialidad, como desde el nivel de mayor complejidad hacia niveles de complejidad menor para aspirar a la inclusión social del usuario. Por tanto existe la necesidad que los niveles de atención conversen", apuntó Chriss Cornejo, jefe del Departamento de Salud Transversal y Reforzamiento de Atención Primaria (APS).

La profesional kinesióloga aprovechó también esta instancia de comunicación con los equipos de salud, para abordar una nueva modalidad que se llevará a cabo en la Red Asistencial. Se trata de un avance, que también permitirá mejorar los tiempos de atención a los usuarios. "Se dejará atrás la derivación vía interconsulta y se reemplazará por el módulo de orden de atención. Se trata de un nuevo módulo en Fonendo y se capacitará en esta nueva manera de derivar. Hemos elaborado un mapa también para determinar las rutas de derivación", concluyó.