Gloria Baird-Kerr Matus: Vocación de servicio en plenitud

La pandemia por coronavirus ha puesto en evidencia la alta carga laboral que han tenido los equipos de salud de centros de atención primaria (CESFAM, postas, etc.), secundaria (hospitales) y privados. El desgaste físico y emocional se ha visto aumentado a más de un año desde el inicio de la alerta sanitaria, pero también, ha demostrado el compromiso de cada funcionario(a) porque a pesar de las adversidades, continúan con su labor por atender a cada paciente. Este ímpetu es parte de su formación laboral que nunca se perderá, a pesar de haberse acogido a retiro voluntario.

Es bien sabido que el Ministerio de Salud solicitó a quienes jubilaron y no tuvieran impedimento en retornar a sus antiguas labores, lo hicieran; así fue como en abril pasado la enfermera Marianela Águila volvió a trabajar a Hospital San Fernando. Hoy, conoceremos la historia de Gloria Jane Baird-Kerr Matus, enfermera de profesión que hace más de un mes, acudió al llamado de dicho centro asistencial, esto tras haberse acogido a retiro en 2017.

“Desde que inició la pandemia, veía en las noticias todo lo que acontecía con este nuevo virus, por tanto, siempre tuve un anhelo: tengo las manos buenas y estoy en mi casa, ¿qué puedo hacer? Así pasó un año y medio, siempre deseando dar algo por toda la debacle que se nos vino y justo me llaman del hospital hace un mes y medio, donde me invitan a reintegrarme a Esterilización, instancia que no acepté por ser un cargo en turno. Pasó una semana aproximadamente y me habló el doctor Marcelo Durán, jefe del CAE, para ver la posibilidad de integrarme al policlínico. Ahí pensé más detenidamente porque ya había recibido dos llamados y me dije, “Tengo mis manos y mi cabeza en óptimas condiciones y quiero cooperar en algo”; así que decidí reintegrarme, procurando dar lo mejor de mi como profesional”, manifestó la enfermera que hoy ha asumido el rol en el CAE, específicamente en el Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, apoyando además en Epivigila y TBC (tuberculosis).

Sobre cómo fueron los primeros días, Gloria Baird-Kerr Matus se sintió “Sumamente bien acogida por el personal de salud, un cariño que me emociona, por cómo me recibieron. Después de sentir todo eso, uno se inspira, dan muchas ganas de venir a trabajar y todo el aporte que uno trae, se transforma en un gusto inmenso porque uno ve que este grandioso grupo humano nunca me ha olvidado; es una felicidad, una alegría y cordialidad gratificante y acá estoy, a más de un mes y días de haber empezado”, enfatizó la profesional.

En el aspecto laboral, “Me adapté rápidamente, porque es el trabajo que uno siempre realizó, los principios básicos no cambian en salud; me han preguntado mucho eso, y debo reconocer que me compliqué un poco con el tema de la computación, pero tuve una muy buena asesoría e inducción, ya que en ese sentido, ha cambiado el sistema de registro de las estadísticas, ingresos, etc., que se desarrollan a través de una plataforma digital. Toda atención que realizamos a nuestros usuarios, se registra en FONENDO, entonces eso lo tuve que aprender y gracias a mis compañeras de labores que fueron muy buenas profesoras, pude adaptarme rápido. Y en el ámbito de la enfermería, es un principio que uno lo tiene desde muy joven y lo aplica, eso no ha cambiado. Esto lo asocio a “Aandar en bicicleta”, pueden pasar los años de haberse subido a una y no se olvida, sale andando; es una analogía que uso para explicar mi retorno al hospital”.

Por último, su entorno más cercano, su familia, también tuvo parte en esto, tal como comentó Gloria: “Mi esposo me dijo, “Si estás contenta, yo también lo estoy”, y la Camila mi hija, me dijo que “Yo sé que tu harás mucho por la gente, pero yo estaba acostumbrada a estar contigo acá en casa, te echaré de menos eso”, pero igual estaba muy contenta, ya que volvieron esas conversaciones donde me preguntaba por mi día, ya que a ella le encantan los temas médicos y clínicos. Ambos me apoyan”.

Cabe mencionar que la profesional estará trabajando en el CAE por al menos, un año y medio.