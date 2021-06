Gin colchagüino participará en cata virtual con importadores canadienses

Distinguido como el mejor gin de Sudamérica el año 2020 en el Berlin International Spirits Competition y doble medalla de plata en el London Spirits Competition de este año; gin Provincia comienza lentamente a despuntar como uno de los mejores exponentes dentro de la incipiente oferta nacional de este espirituoso.

“Nacimos el año 2017, buscando hacer algo distinto a lo que se hace en la zona y aprovechando las potencialidades del lugar donde estamos emplazados, camino a las Termas del Flaco, donde tenemos una cantidad impresionante de distintos botánicos”, parte diciendo Gustavo Carvallo, Master Destiller de Alto Colchagua SpA, nombre de la empresa que tiene a su haber gin Provincia (variedades Andes Dry y Botánica) y, más recientemente, gin Santos, un producto más suave y juvenil para apuntar a ese grupo de consumidores.

“La inspiración viene de los arrieros que conocí viviendo acá en la cordillera y el uso que les dan a las hierbas medicinales. Es un concepto territorial, que representen la transversalidad de la Provincia de Colchagua”, agrega Carvallo.

En efecto, además de los ingredientes propios de la receta tradicional, se pueden identificar otros productos propios de la zona como frambuesas, naranjas, peumos, pimienta rosada y también rosa mosqueta.

Recientemente estrenaron una nueva sala de destilación, un pequeño galpón con nuevos alambiques e instrumentos que, sin embargo, mantienen su esencia artesanal. “Con esta nueva destilería pensamos responder a la demanda nacional, pero también a los pedidos del extranjero. Estamos en una capacidad productiva cercana a las 5 mil botellas mensuales”, dice Carvallo.

La Directora Regional de ProChile en O’Higgins, Sofía Silva, visitó el recinto y comentó que “es un orgullo y motivo de profunda satisfacción ver los avances que ha tenido esta pequeña empresa en tan poco tiempo”.

Silva agregó que “la internacionalización es un proceso para el que hay que prepararse y, en este caso, lo han hecho muy en serio no sólo en términos de infraestructura sino que en cuanto a contratación de más empleados también”.

“Esperamos que con el apoyo de nuestras oficinas comerciales en mercados como Italia y Canadá puedan concretar prontamente sus primeros envíos”, terminó diciendo Silva.

Cata virtual

Aunque han ingresado con fuerza en Santiago a través de bares, botillerías gourmet y de uno de los principales supermercados del país, el camino más allá de las fronteras nacionales no ha sido tan expedito. “Con los premios se nos han abierto varias puertas. Lamentablemente, con la pandemia ha estado más lento, pero igual tenemos órdenes de compra esperando salir, de clientes que ya probaron el gin, les gustó y lo quieren tener en sus mercados. Estamos bien entusiasmados con lo que pueda pasar en Europa, Canadá y Asia también”, dice Carvallo.

A través de sus oficinas regionales en la Metropolitana y Coquimbo, más su Departamento de Agroalimentos, su oficina comercial en Canadá y en coordinación con los respectivos gremios; ProChile está organizando un par de actividades para llegar con la oferta nacional de gin y pisco al mercado canadiense, tanto de Montreal como de Toronto.

La primera de éstas será una cata virtual, a cargo de la destacada bartender nacional Chabi Cádiz y agendada para el miércoles 23 de junio. La cata reunirá a una decena de marcas nacionales (Nativo, Proa, Patagonia, Feroz, Bicho Raro, Sicario, Last Hope, Carpintero, Provincia y Pajarillo) que van desde Atacama a Magallanes, pasando por O´Higgins.

“Hicimos una asociación gremial, sobre todo para los mercados internacionales. La idea es ir posicionando al gin chileno como un producto de alta calidad, que tiene esta característica especial, ya que contamos con una serie de botánicos endémicos y nativos. Tenemos un enorme potencial para poder competir en cualquier lugar del mundo”, termina diciendo Carvallo.

Gin chileno, cifras de exportación y principales mercados de destino

Una de las razones que explican el éxito que ha tenido la producción de gin chileno, es que ha logrado posicionarse como producto con identidad propia, introduciendo en su preparación botánicos y bayas endémicas.

Además, su receta no está arraigada en una denominación de origen específica como otras bebidas alcohólicas, lo que significa más libertad y suficiente apertura para una atractiva diversidad aromática, con notas tan distintivas de nuestra geografía a través de vegetales y yerbas únicas como Rica-rica, característica del altiplano chileno; maqui, de la zona sur-austral; rosa mosqueta, ají cristal; ñipa, chañar y molle, arbustos característicos de oasis y valles transversales del desierto del norte chileno.

Según Euromonitor, su consumo sostenido desde el 2018 creció en un 187% y en un 283% en precio, lo que dio una razón más que suficiente para dar paso a la elaboración propia y proyectarse hacia otros mercados con alto consumo de destilados.

El año 2019 cerró con exportaciones por sobre los US$ 508 mil. El año 2020, notoriamente afectados por la pandemia, los envíos de gin cayeron drásticamente anotando apenas US$ 3.150. Sin embargo las cifras del primer trimestre de 2021 vuelven a repuntar y registan US$ 48 mil, siendo los principales mercados de destino países como Brasil, Perú, Reino Unido, Alemania y Japón.