O'Higgins es la cuarta Región con mayor avance en vacunación Covid

Más de 600 mil personas de la Región de O´Higgins ya se han vacunado -con ambas dosis- contra el virus Covid-19, convirtiendo la cifra a la región en la cuarta con mayor porcentaje de avance en el proceso de inoculación a nivel nacional.

"Este proceso se ha llevado a cabo con todos lineamientos técnicos requeridos. Los equipos locales de salud poseen vastos conocimientos de los territorios y su comunidad, lo que ha permitido avanzar a pasos agigantados, en el proceso de vacunación en nuestra región. Pero más allá de ello, lo fundamental es que la comunidad siga asistiendo y cumpliendo con el calendario establecido de vacunación, porque todos unidos en esta tarea podremos hacer frente a la pandemia", destacó el director (s) del Servicio de Salud O'Higgins (SSO), Dr. Fernando Millard.

En la misma línea, el subdirector de Atención Primaria del SSO, Nelson Muñoz, indicó que la campaña de vacunación cuenta con personal capacitado, comprometido y motivado. "Esta es una campaña de vacunación muy relevante, para poder controlar esta pandemia. En general hay una muy buena organización del proceso, los lugares están difundidos, dan facilidades a la población, se van a buscar a las personas a sus casas en algunos casos, los lugares están calefaccionados y los puntos de vacunación organizados. Asimismo, las medidas preventivas están bien implementadas, como el control de temperatura, el distanciamiento físico, la media hora de espera para ver reacciones".

Un llamado a los jóvenes a vacunarse

Un importante segmento que inició esta semana el proceso de vacunación son los jóvenes, y por ello los diversos vacunatorios se encuentran inoculando a las personas, entre 20 y 21 años. Y la próxima semana se inoculará a los de 18 y 19 años, de acuerdo al calendario de vacunación del Ministerio de Salud.

Fueron los mismos jóvenes de la Región de O´Higgins, específicamente de San Fernando y Rengo, quienes instaron a sus pares a vacunarse. "Pensé que iba a ser más largo, pero no fue así, la atención es muy rápida y expedita", indicó Kevin Pizarro de 21 años. Por su parte, Benjamín Contreras, subrayó que "El procedimiento fue rápido y no sentí dolor. No crean sobre la falsa información que existe en las redes sociales". Por último, Bastián Acevedo, estableció que "Todos estamos remando para el mismo lado, hacia la inmunidad de rebaño, por tanto es importante vacunarse", concluyó.