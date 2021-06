El voluntariado se reactiva y crece en El Teniente

Trabajadores(as) propios(as) y colaboradores (as) de las gerencias de Obras Mina y de Sustentabilidad y Asunto Externos se organizaron y llevaron alimentos a familias de los campamentos Los Peumos, en Machalí, y Los Paltos, en la población Dintrans de Rancagua.

El gesto solidario hace por instantes olvidar ese frío invernal que se siente más profundo cuando se vive sobre la tierra húmeda y el barro de un campamento. "Estamos agradecidos. Esto nos sirve mucho", dice Eliana Bosa, dirigenta del sector Los Peumos de Machalí, mientras familias registradas en el comité de vecinos llegan a recibir alguna de las 60 cajas con mercadería que llevaron trabajadores (as) propios (as) y colaboradores (as) de la Gerencia de Obras Mina (GOBM) de El Teniente.

Un par de horas después, la imagen se repite en el campamento Los Paltos de la población Dintrans, en Rancagua. Stephanie Tapia, pobladora y ayudante de la cocina comunitaria, recibe junto con sus compañeras, decenas de litros de leche que reunieron colegas de la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos

Ambas acciones son parte de los voluntariados organizados y encabezados por tenientinos y tenientinas para apoyar a familias vecinas que lo necesitan.

RECUADROS

TODOS TENEMOS ALGO QUE APORTAR

"El Teniente entiende que una empresa no está aislada, que tiene un contexto y que se inserta en una comunidad. Nuestra dotación tanto propia como colaboradores también son vecinos y, por lo tanto, son embajadores y las iniciativas que realicen a través del voluntariado pueden tener un alto impacto en esa comunidad. Queremos que la familia tenientina contribuya al desarrollo social, a la conservación del medio ambiente, así como a cualquier otro objetivo social que consideren de interés", explica Óscar Leal, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos.

SER GENEROSO Y SENSIBLE AL ENTORNO

"Mediante el aporte de los trabajadores se apoya a sectores vulnerables en tiempos complejos y situaciones críticas (útiles escolares, cajas de mercadería, alimentos para ollas comunes, herramientas para oficios, materiales para viviendas, apoyo a hogares y personas con capacidades diferentes, entre otros). Esto nos debe dar satisfacción, porque además de generar una imagen positiva de la empresa nos muestra como trabajadores sensibles a su entorno, generoso, trabajadores ciudadanos", dice Cristián Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario.

TESTIMONIOS

Motivarse a participar

Cristián González, jefe de proyecto calidad y sustentabilidad GOBM: "Para contribuir a apoyar a los vecinos que hoy más lo necesitan, organizamos campañas para recaudar fondos y traer 60 cajas con mercaderías apara los vecinos. En marzo entregamos útiles escolares en escuela Plazuela de Lo Miranda y ya nos estamos organizando para Navidad. Ojalá todas las áreas de la División se motiven a colaborar".

Siempre presentes

Eliana Bosa, secretaria del comité campamento Los Peumos de Machalí: "Esto es excelente y nos deja muy contentos. No es primera vez que los trabajadores de El Teniente nos apoyan. Lo han hecho con útiles escolares, en la Navidad. Agradecemos que siempre llegan cuando se necesitan".

Importante aporte

Stephanie Tapia, campamento Los Paltos, población Dintrans de Rancagua: "Hacemos una olla común tres veces a la semana. Preparamos 150 raciones para las 76 familias que vivimos acá. El aporte de los trabajadores y trabajadoras es muy importante, especialmente para los 74 niños que hay en el campamento que necesitan su leche".