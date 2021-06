Isabel Plá, ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género y dirigente de la UDI: "Chile Vamos tendrá un futuro mejor en la medida que abramos las puertas a sectores independientes y sociedad civil"

La 1ra vicepresidente de la Unión Democrática Independiente y ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe, señalo que la coalición de Chile Vamos tendrá un mejor futuro en la medida que abran las puertas a sectores independientes y de la sociedad civil.

Lo anterior lo señaló en una visita a Diario Sexta Región, junto a su presidente Javier Macaya, en la cual están señalaron que están viajando por el país reconectándose con las comunidades, ya que el desafío como sector político, la UDI se lo ha tomado muy en serio, repensando en Chile y escuchando con mucha profundidad, algo que tuvieron que hacerlo antes del plebiscito, y el partido no hizo.

¿La diferencia de votos en el plebiscito del Apruebo y Rechazo, marcó un cambio en la UDI?

"Yo y Javier Macaya junto a varios dirigentes reclamamos, porque cuando recibimos el resultado del plebiscito, en donde 8 de cada 10 personas que participaron en esa elección querían una nueva constitución, es por qué algo muy importante y profundo estaba ocurriendo y era necesario que el partido lo entendiera y escuchara y eso no ocurrió "

¿Bajó mucho los votos la UDI en las últimas elecciones, dolió?

"Más que doler, fue la expresión que nosotros que ya percibíamos que era una desconexión especialmente con la clase media en los últimos años, de manera tal que esos resultados electorales son un resultado también de esa desconexión y de no es escuchar y no repensar lo que nosotros somos como partido político y cuáles son las ideas los proyectos y las causas que nosotros vamos a proponer".

¿En este recorrido por Chile de reconexión, también llevan el mensaje de su candidato presidencial?

"Estamos recorriendo Chile escuchando a las comunidades, reconectándonos y llevando la voz de nuestro candidato presidencial Joaquín Lavín, uno de los cuatro candidatos que irán a las primarias de Chile Vamos a mediados de julio".

¿Es un tiempo difícil para la derecha?

"Son tiempos difíciles para todo el país por muchas razones, fundamentalmente por la pandemia que no solamente ha causado mucho dolor en materia de salud, sino que también ha golpeado muy fuertemente la economía en todas las regiones, la falta de empleo y cierre de muchos emprendimientos, y es el momento que la UDI para recorrer el país y reconectarse con la gente".

¿Y cuál es la autocrítica?

Mi autocrítica es porque no reclamé con mayor fuerza que se escuchara la voz de Joaquín Lavín, no hace algunos meses, sino que hace varios años, ya que él tuvo una visión muy temprana de lo que estaba ocurriendo en el país".

¿En los últimos días Joaquín Lavín se manifestó en contra del matrimonio religioso igualitario y del ingreso de migrantes, esto le jugará en contra?

"Yo creo que él ha conectado bien con la ciudadanía, en el tema del matrimonio igualitario nosotros y él separamos lo que es el matrimonio civil de lo que es el sacramento ante las iglesias".

¿Pero el presidente Piñera está de acuerdo con el matrimonio igualitario?

"A mí me hubiera gustado que el Presidente de la República hubiera compartido con los partidos políticos que respaldamos su gobierno nos hubiera informado antes de esa cuenta pública su intención, lo importante es que ahora tengamos un debate respetuoso ya que ha llegado el momento de tenerlo y el congreso resuelva esta demanda de hace muchos años de un sector de la comunidad nacional".

¿Y los migrantes?

"Lo que ha dicho el precandidato presidencial es lo que yo creo que es la voz de sentido común de muchos chilenos, este ha sido un país de puertas abiertas para los migrantes, pero hay leyes regulatorias que hay que respetar"

¿Existe un quiebre entre la UDI y el presidente Piñera?

"Un quiebre no, el partido dio señales de distancia en el sentido que la UDI entiende que el futuro presidencial de Chile y del resto de los partido de Chile Vamos depende de lo que nosotros hagamos como partido político, y que el gobierno tiene tareas muy complejas hasta que termine el periodo en marzo de 2022".

¿Existe la posibilidad que la derecha no pase a segunda vuelta en las presidenciales?

"Si hay un riesgo, pero se enfrentan haciendo las cosas bien, esto se vio en la elección de gobernador en la región metropolitana donde quedamos fuera de la segunda vuelta, por eso hay que hacer una llamado a nuestro electores para que tomen la mejor de las decisiones y ejerzan su derecho a voto".

¿El voto obligatorio es la solución para que haya más participación?

"Yo puedo decir hoy, que después de varios años de voto voluntario que, esto fue un error, pero hoy no es sano implementarlo en un año electoral, en donde se cambian las reglas del juego".

¿Se tiene miedo a la participación de la gente, luego del 80/20 del plebiscito?

"No se trata de miedos, ya que nosotros en Chile estamos naturalizando mucho el alterar las reglas electorales, y las democracias consolidadas que perduran en el tiempo no cambian las reglas con esta frecuencia ya que generan incertidumbre, inestabilidad y no corresponde".

¿La UDI no está de acuerdo con el indulto a los llamados detenidos del estallido social?

"Las personas que están detenidas están por sentencias judiciales, nosotros nunca estaremos de acuerdo en decisiones que signifiquen impunidad, creemos en la separación de poderes, en Chile no hay presos políticos".

¿Y la nueva idea de los constituyentes que se unieron en un bloque con nuevas exigencias?

"Yo lo que creo que hay un engaño bien significativo a muchos electores que pusieron su voto en candidatos independiente y que resultaron no ser tan independientes, y los 34 constituyentes que firmaron una declaración, en que básicamente dicen que no van a respetar las reglas, son constituyentes que les están dando la espalda a los electores".

¿Los partidos políticos están muy desprestigiados?

"Si, y eso tenemos que corregirlo y se hace trabajando y demostrando que tenemos una concepción del poder que no es para servirnos a nosotros mismo sino que para servir a Chile".

¿La Centro Derecha tiene que unirse a la ex Concertación para tener un nuevo eje político?

"La confrontación más importante hoy no es derecha e izquierda, sino que es democracia y anti democracia".

¿Ser de izquierda es ser anti demócrata?

"Yo creo que hay una izquierda democrática con mucha tradición en nuestro país, creo que la ex Concertación pertenece a esa tradición, gobernó 25 años el país y tuvo con el apoyo de la derecha muchos beneficios para sus habitantes"

¿Cómo ve el futuro de Chile Vamos?

"Con mucha esperanza y mucho trabajo por delante, creo que es una coalición que tienen una base de cohesión muy importante, que tiene un mejor futuro en la medida que abramos las puertas a sectores independientes y a sectores especialmente a la sociedad civil".

¿Le abrirían las puertas a la DC y al Partido Republicano?

"Nosotros tendremos siempre las puertas abiertas para ir creando también una nueva centro derecha, hay muchos electores de la DC que ya están votando por candidatos de Chile Vamos, más que mirar una unidad con las cúpulas de estos partidos es importante escuchar a muchos electores que están desencantados de los partidos políticos".

¿Javier Macaya será candidato a Senador por O'Higgins?

"No puedo hablar por él, pero a mí me encantaría que fuera senador por la región de O'Higgins, y creo que tiene un liderazgo que marca una diferencia en la UDI y en la centro derecha, con mucha vocación pública". (Rolando Villegas Bravo).