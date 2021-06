Plataforma "Me Quiero Salir" del SERNAC permitirá terminar los contratos de seguros generales

* A partir de ahora, gracias a un trabajo en conjunto con la CMF, los consumidores podrán eliminar de forma más expedita, diferentes tipos de seguros. Entre ellos, seguros de vehículos, fraudes financieros, seguros de robos, entre otros. * En una primera etapa seis compañías se sumaron voluntariamente a un mecanismo más expedito. Se trata de Corredores de Seguros Cencosud Scotiabank, Banchile Corredores de Seguros, BNP Paribas Cardif, Consorcio, SURA y HDI. * No obstante, la plataforma "Me Quiero Salir" permitirá a todos los usuarios que quieran terminar sus contratos utilizarla, pues el SERNAC oficiará periódicamente al resto de las compañías con las solicitudes recibidas.

A partir de ahora, los consumidores podrán terminar sus contratos de seguros generales a través de "Me Quiero Salir", plataforma del SERNAC que fue lanzada en junio del año pasado para terminar contratos de telecomunicaciones, y que hasta la fecha ha permitido que más de 49 mil usuarios hayan podido finalizar sus vínculos de forma rápida y expedita.

Desde hoy, se suma a "Me Quiero Salir" el mercado de los seguros generales, lo que permitirá a los consumidores terminar anticipadamente sus contratos de seguros, tales como el seguro de vehículos motorizados; de cesantía; fraude, seguro de hogar, y seguro de robo de especies.

El director Regional del SERNAC, Ignacio Tello Cardone, explicó que el objetivo de esta herramienta es entregar facilidades a los consumidores, especialmente en mercados, donde "Es simple contratar, pero muchas veces es difícil salir. Hoy las personas necesitan más que nunca poder terminar los contratos que no necesitan, no quieren o no pueden seguir pagando. Esta plataforma promueve mejores prácticas, al facilitar a los consumidores poner término a contratos, sin barreras ni dificultades. Por lo tanto, incentiva la competencia en el mercado".

Desde el año pasado y hasta mayo de este año, el SERNAC recibió más de 21 mil reclamos relacionados con el mercado de los seguros. Un 15,7% de ellos son por dificultades para terminar el contrato. Esto es, más de 3 mil reclamos.

En esta primera etapa, seis compañías y corredoras se sumaron voluntariamente a la iniciativa "Me Quiero Salir": cuatro compañías de seguros y dos corredoras de seguros. Se trata de Corredores de Seguros Cencosud Scotiabank, Banchile Corredores de Seguros, BNP Paribas Cardif, Consorcio, SURA y HDI.

Una vez que los consumidores ingresen una solicitud hacia algunas de estas compañías, las empresas deberán dar de baja el contrato ese mismo día. Posteriormente, en un plazo de 8 días como máximo, los usuarios recibirán formalmente una respuesta a la solicitud por parte del SERNAC.

No obstante, la plataforma "Me Quiero Salir" permitirá a los consumidores solicitar el término del seguro con cualquier compañía o corredora, pues el SERNAC oficiará en forma periódica al resto de las empresas del mercado, las cuales estarán obligadas a dar término al seguro solicitado por los usuarios al momento de ser notificadas.

En caso de que las empresas se nieguen, el SERNAC realizará diversas gestiones para verificar que la decisión no contraviene los derechos de los consumidores. Esta plataforma fue gestionada y adaptada para el mercado de seguros generales, a través del trabajo coordinado entre SERNAC y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

"Me Quiero Salir" telecomunicaciones

Desde junio pasado hasta la fecha, "Me Quiero Salir" ha permitido que 49 mil usuarios hayan podido finiquitar sus contratos con compañías de telecomunicaciones en forma rápida y simple. Los consumidores señalan que deciden terminar con el servicio generalmente porque ya no lo necesitan o no pueden seguir pagando debido a que perdieron su fuente de ingresos durante la pandemia.

La herramienta Me Quiero Salir ha sido valorada por la ciudadanía y otras instituciones. De hecho, recientemente obtuvo el primer lugar en el concurso "Funciona 2020", instancia organizada por el Servicio Civil y que destacó el desarrollo e innovación en beneficio de la ciudadanía.

El SERNAC estará monitoreando el comportamiento de parte de las empresas. En caso de detectar incumplimientos o que las empresas nieguen injustificadamente la petición de los consumidores, el SERNAC tomará todas las acciones necesarias establecidas en la Ley del Consumidor.

Cómo se usa Me Quiero Salir

Entrar al sitio www.sernac.cl a la sección "Portal del Consumidor"

Ingresar con su clave SERNAC o ClaveÚnica.

La solicitud de término la puede realizar la persona titular del contrato y también el asegurado. Para ello deberá llenar un formulario que permite identificar a la compañía y/o corredora y el seguro de que se trate.

Previo al envío de la solicitud, la plataforma advertirá al consumidor sobre la pérdida de cobertura a partir del ingreso de su solicitud. Una vez formulado el requerimiento, la plataforma registrará el día y hora de su ingreso, notificando a la empresa ese mismo día.

Quedan excluidos de la plataforma los seguros que tienen carácter obligatorio conforme a la ley, como, por ejemplo, los seguros de incendio y desgravamen para los créditos hipotecarios. Asimismo, quedan excluidos los seguros de vida y salud.