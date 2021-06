PACE UOH continúa contribuyendo a la conectividad de alumnos y alumnas de liceos adscritos para el aprendizaje en línea

La localidad de El Manzano de la comuna de Las Cabras se destaca por ser una zona agrícola, de pesca y comercial. Además, cuenta con variados atractivos turísticos como campings, gastronomía y restaurantes; sin embargo, la conectividad presenta algunas dificultades. Así, lo confirman algunos/as alumnos/as del Liceo Francisco Antonio Encina Armanet quienes podrán unirse a todas sus clases del liceo y a las actividades del Programa PACE de la Universidad Estatal de O'Higgins, gracias a la entrega de chips con internet.

Un beneficio que obtuvieron más de 1.000 jóvenes de los liceos adscritos al PACE UOH en las comunas de Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua. Los dispositivos con 90 GB, redes sociales y llamadas ilimitadas, permitirán facilitarles sus procesos de aprendizaje en medio del cambio de modalidad de enseñanza producto de la crisis sanitaria por Covid-19. Es así como la Universidad Estatal se compromete con los jóvenes, en momentos en que se debe innovar en los distintos tipos de acompañamiento.

"Muchas veces me costaba entrar a las clases porque se iba la señal y ¡estaba así por horas!, o el internet estaba muy lento. Cuando tenía problemas le pedía compartir los datos móviles a mi cuñada. El chip que me entregaron desde el PACE UOH me ha funcionado súper bien. El llamado que le hago a mis compañeros/as es a no faltar a ninguna clase e ingresar a los talleres del programa ¡Estoy muy feliz y agradecida! Además, estoy tranquila porque me afectaba no estar en algunas clases o tener problemas para hacer los trabajos que nos enviaban", relató Scarlet Morel, alumna de cuarto medio del Lifae.

Otra de sus compañeras y activa participante de las actividades del PACE UOH comentó también su experiencia. "Vivo en Los Aromos. Me costaba conectarme a mis clases ya que debía estar recargando casi todas las semanas e igual me salía caro. Tenía problemas con la señal y además en la casa nos conectamos con mis hermanos en el mismo horario. A veces me funcionaba bien y era mi hermano quien tenía problemas con sus clases. Pero siempre trataba de arreglarme y conectarme ya que si no lo hacía, me perdía de mucho. ¡Estoy contenta y agradecida por lo que me entregaron!", expresó Alexandra Abarca.

La iniciativa del programa de acompañamiento se replicó este año con énfasis en apoyar e ir en ayuda de quienes permanecen en zonas alejadas, poseen problemas económicos y requieren de nuevos impulsos para motivar su camino hacia la Educación Superior. El director de Admisión y Acceso Efectivo UOH, Juan Manuel Solís, aseguró: "Una vez más reafirmamos nuestro compromiso adquirido con las comunidades educativas a través del Programa PACE UOH. Estamos seguros que este apoyo traerá sólo buenas noticias".

Recorriendo la región para entregar soluciones

El recorrido comenzó por los establecimientos de la provincia de Cachapoal, puntualmente en el Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue y el Liceo Comercial Diego Portales, dos de los recintos con más estudiantes PACE matriculados/as en la UOH. "Agradecemos mucho que la Universidad Estatal de O'Higgins siempre ha estado presente. Ahora, con esta colaboración y herramienta va a fortalecer aún más el proceso de aprendizaje de nuestros/as estudiantes. Llega a muy buen puerto porque sabemos que ellos/as le darán una muy buena utilidad", manifestó la directora del segundo de ellos, Urbi Rojas.

En dos días consecutivos fueron visitados los liceos de Colchagua y Cardenal Caro. Entre ellos, los liceos Neandro Schilling y Eduardo Charme de San Fernando, Liceo Mirella Catalán Urzúa de Paredones, Liceo Pablo Neruda de Navidad y Liceo El Rosario de Litueche. Desde este último, incluso, se transmitió en vivo desde la cuenta de Instagram de PACE UOH con el fin de mostrar que el dispositivo de conectividad ya estaba llegando a sus establecimientos.

"De la cantidad de chips que entregamos, todos están funcionando bien. Los/as alumnos/as se están conectando e incluso aumentó la tasa de participación en las actividades del programa PACE UOH. Sin duda es un beneficio que lo están ocupando. Eso nos deja muy contentos y entusiasmados, ya que así se cumple uno de nuestros objetivos que es que ningún/a estudiante se quede atrás", manifestó el coordinador de Preparación en Enseñanza Media, José Miguel Arriaza.

Actualmente, el Programa PACE de la Universidad Estatal de O'Higgins está implementando una profundización en distintas Habilidades y Competencias para la vida. Entre ellas, el desarrollo del pensamiento crítico, la metacognición, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, vida y carrera y alfabetización digital. Además, de acciones de orientación en el área de exploración vocacional. En junio, se iniciará una nueva etapa de reforzamiento académico que complementará los contenidos del plan de estudio implementado por cada establecimiento, en concordancia con el ajuste curricular.