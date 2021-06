Mario Desbordes candidato RN a primarias de Chile Vamos: “Una derecha social es la opción para ganar elecciones presidenciales”

En visita a Diario Sexta Región conversó de los cambios que han ocurrido en la política en los últimos dos años y el camino a seguir para que la derecha siga gobernando el país.

¿Ha habido cambios en la política chilena en los últimos años?

“Hay cambios por supuesto, pero RN sigue siendo el partido más grande de Chile, votaron 800 mil personas en concejales, tenemos 380 concejales y 45 alcaldes, pero teníamos más antes, por lo tanto hay que reconocer que tuvimos un mal resultado, perdimos 15 alcaldías y 100 mil votos en concejales, pero donde se notó más el golpe fue en la constituyente, la UDI y RN son los más votados en esta elección , pero no se alcanzó ni siquiera el tercio de los cupos , así que hay que reconocer que hay una derrota”.

¿La gente envió un mensaje a los partidos políticos?

“Por supuesto, hay gente que no fue a votar por temor al covid-19, pero también hay gente que no fue a votar porque dice “UD nos falló”, yo noté este cambio cuando se aplazó las elecciones donde gente decía porque se acudió al TC, porque se mete en mi bolsillo, con Ud. no tengo problema, pero porque nos hacen esto, aunque se lo dijimos al presidente Piñera en público y privado”.

¿Cómo se cambia esta percepción?

“Primero conversando con la gente y decirle a la cara que nosotros si interpretamos lo que Ud. Necesita y que podemos ayudarlo”.

¿Los partidos políticos necesitan tener otra mirada de la realidad?

“Hay mucha gente que me critica duramente por apoyar el primer retiro del 10%, pero yo no me arrepiento ya que no había otra alternativa para llegar con ayuda a las familias, ya que cuando se hace política de un cómodo escritorio y no se sabe lo que ocurre en la calle es fácil criticar”.

¿Pero hay que cambiar esa mirada?

“Estamos tratando de construir una derecha distinta, social, popular, mirando lo que pasa en Europa, aquí me dicen que me fui a la izquierda, donde, ninguna propuesta que sea en esa línea, existe algunos que quieren mantener una sola línea de la derecha, la respeto, pero nosotros tenemos que movernos hacia una lógica social cristiana o solidaria que traiga a Chile una propuesta política que hacen las derechas europeas”

¿El 18 de octubre fue el comienzo del cambio?

“Por supuesto, nosotros en marzo de ese año hicimos consejo general en Talca donde les dije que se estaba encubando la molestia en la gente, hay mucho abuso, ya que hay muchas cosas para la gente de clase media que está fallando, pero tenemos que ser capaces de responderle a la gente sus demandas”.

¿De la mano llegó la pandemia, el Estado llegó muy tarde con las ayudas?

“Si, lo dije en su minuto afortunadamente y fui muy duro con mi gobierno para decirle que no estaba llegando con cantidad suficiente y tarde, traté de empujar por más, lo bueno que ahora nos están escuchando más y esto lo demuestra el IFE que está entrando que será universal para todos los inscrito en el registro social de hogares”.

¿Ud. está en dos competencias una para ser el presidente de RN y otra para las primarias presidenciales de Chile Vamos?

“Si, yo no habría querido estar en estos momentos en dos competencias, yo asumí este desafío de ser nuevamente presidente de RN, hay otra lista que me compite que quiere torpedear mi candidatura, y no me quedó otra alternativa, yo sé que tengo el apoyo mayoritario en RN y también de muchos independientes”.

¿Las primarias presidenciales está competitivas, como lo ve UD.?

“Yo espero que la campaña entre nosotros sea leal, donde no estemos peleando entre nosotros, pero veo a varios peleando entre sí, lo que quiero que se concentren en hacer propuestas”.

¿Desbordes y Lavín son los más fuertes?

“Yo creo que todos los candidatos tienen posibilidades, será una elección primaria que se decidirá voto a voto, en teoría esta competencia debiera ser entre Lavín y yo, pero respeto a los otros dos candidatos también?

¿Y si pierde apoyaría al ganador de estas primarias?

“Por supuesto que sí, si yo gano las primarias pido el apoyo de los tres, pero si pierdo me cuadro al día siguiente con el ganador, y así corresponde”.

¿La presidencial será un candidato de centro izquierda v/s derecha?

“La carrera presidencial en Chile siempre ha estado abierta, si fuera hoy día las elecciones seguramente Jadue tendría la primera opción de ser presidente de Chile, y si los chilenos deciden así, así es la democracia, yo espero que gane alguien de mi sector, la gente lo decide en noviembre próximo”.

Sin lugar a duda que Mario Desbordes candidato presidencial de Renovación Nacional busca modificar el norte de la derecha, donde la derecha social sería el proyecto más cercano a la gente (R.V.).