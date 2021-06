Nuevas normas de calidad y seguridad en sistemas fotovoltaicos rurales

La actividad virtual, que se transmitió por el canal de Youtube de INDAP, se dirigió especialmente a consultores, extensionistas y funcionarios de estos servicios dedicados a estos proyectos, y alcanzó a sumar a 160 asistentes desde todo Chile, con un promedio de 100 hasta el final, que participaron activamente con consultas y opiniones.

Generación distribuida, instalaciones de autogeneración sin inyección a la red e instalaciones aisladas, todos casos que corresponden a predios de la pequeña agricultura, que es la misión de INDAP, fueron temas centrales de las exposiciones y recogieron las nuevas y diferentes regulaciones para mejorar la calidad y la seguridad en instalación y uso.

Las presentaciones estuvieron a cargo de dos encargados expertos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -SEC-, Javier Hernández y Francisco Rodríguez, y la conducción en manos del ingeniero Civil en Electricidad, Andrés Barrios, representante de INDAP en el convenio con Energía.

Barrios destacó la participación de los profesionales de la SEC ya que, dijo, "El contenido abordado es muy reciente, importante y de gran interés para nuestro rubro considerando la cantidad de proyectos con sistemas fotovoltaicos aislados de la red, los que se venían desarrollando sin una norma específica que regule su seguridad y calidad". Apuntó que "Con ésta y próximas presentaciones esperamos adoptar más y mejores conocimientos en nuestro rubro que respondan ante el aumento prolongado de proyectos de energía renovable".

Javier Hernández, de la SEC, destacó en tanto que en el marco del desarrollo de la regulación hoy el énfasis está en las instalaciones aisladas y las de autogeneración sin inyección a la red, que no tenían una regulación o la que había no era clara y específica. El experto indicó que al mismo tiempo "Continuamos desarrollando el marco normativo para las instalaciones de almacenamiento de energía a través de baterías que van a complementar a todas estas normativas" y también, se avanza en la implementación de nuevos trámites eléctricos "Para declarar instalaciones que antes no se sabía o no se podían declarar de manera correcta", apuntó.

El seminario se dividió en tres partes: Marco regulatorio chileno y actualización de instructivos técnicos, Elaboración de un proyecto fotovoltaico para generación distribuida de autoconsumo y Marco regulatorio para instalaciones fotovoltaicas aisladas e instalaciones de autogeneración sin inyección a la red. Cada una implicó una activa participación, con preguntas a los relatores por los más de cien asistentes que se conectaron al menos desde Tarapacá hasta Aysén.

Usted puede revisar este seminario que está disponible en el canal de Youtube de INDAP