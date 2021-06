Edificio histórico de la Gobernación de Colchagua abrió sus puertas a la comunidad

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, la mañana del pasado vienes la Gobernación Provincial de Colchagua realizó un operativo "Gobierno En Terreno" en el edificio histórico de la gobernación provincial, el cual además permitió que la ciudadanía visitara las instalaciones del inmueble, que ha estado cerrado, por los daños que sufrió en el terremoto de 2010.

En la actividad hubo atención de diversos Servicios Públicos, donde las personas pudieron conocer y acceder a los diversos beneficios que ofrece el Estado, como: postulación a subsidios habitacionales a cargo del Serviu; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH) y todos los beneficios disponibles de la Red de Protección Social por parte de la seremía de Desarrollo Social y Familia; Y la obtención de la Guía de Fondos Concursables del Seremi de Gobierno. Asimismo, el Cesfam de San Fernando realizó exámenes PCR, Carabineros y PDI entregaron información de Seguridad Pública, el SAG atendió requerimientos de la ciudadanía y la seremía de las Culturas y el Patrimonio detalló las diversas actividades disponibles para conmemorar el Día del Patrimonio. Todo, amenizado musicalmente con la presentación de la banda del Regimiento 19 Colchagua.

En paralelo, el Gobernador provincial de Colchagua Manuel Cuadra realizó recorridos con asistentes a la actividad, donde dio a conocer las obras de limpieza que se han ejecutado en el edificio para iniciar su proceso de conservación. Asimismo, y con motivo de la derogación del cargo de Gobernador Provincial en julio de este año, presentó la actualización de la galería de gobernadores de Colchagua.

"En el día del patrimonio, tuvimos el honor de abrir las puertas del edificio de la Intendencia de Colchagua, posterior Gobernación de Colchagua y esperamos que en un futuro próximo de la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua. Este es un edificio que es parte del patrimonio de Colchagua, de San Fernando, es un edificio histórico, que tiene más de cien años, que albergó a las autoridades gubernamentales de esta provincia por mucho tiempo, que a raíz del terremoto de 2010 tuvo algunas consecuencias y en 2015 fue abandonado por distintas razones. Hoy, después de seis años y con recursos que nos dio el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pudimos ejecutar un proyecto de saneamiento ambiental, porque estaba invadido por una plaga de palomas", detalló la máxima autoridad provincial.

Asimismo, anunció que "Estamos entregando todos nuestros esfuerzos para ejecutar un proyecto de conservación que nos permita ejecutar alguna obra para que no se siga deteriorando y para usarlo también en alguna actividad en beneficio de la comunidad, como actividades culturales. Posteriormente habrá que ejecutar un proyecto complejo de restauración que implica dejarlo como nuevo. Esas inversiones van a venir, esperamos, en los años que vienen. Pero eso no quita que mientras tanto nosotros podamos conservar el edificio, evitar que no se deteriore y, lo más importante, que esté a disposición de la comunidad, para que lo sienta como propio, lo use y sea un beneficio. Porque es un edificio muy lindo que requiere del cariño de la comunidad a la cual siempre ha estado destinado".

Actualmente, se está trabajando en conseguir financiamiento para pintar la fachada del edificio y los patios interiores, habilitar un par de baños del primer piso del recinto, los cuales fueron vandalizados durante el período que estuvo abandonado, y se creará una red eléctrica provisoria en la planta baja. Asimismo, se están revisando y actualizando los proyectos de conservación y mejoramiento estructural que se han presentado tanto al Gobierno Regional como al Ministerio de Obras Públicas, para dar curso a un proceso de recuperación y habilitación definitiva.