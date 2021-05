Diputado Juan Luis Castro tras Comisión de Salud con ministro Paris: "No hay acuerdo. El Gobierno sigue adelante. Desde ahora 7,4 millones de personas pueden pedir pase de movilidad"

"En la Comisión de Salud, hemos contado con la presencia del ministro Enrique Paris para analizar el famoso pase de movilidad que debutó hoy. La verdad es que palabras más, palabras menos, no hay acuerdo. El Gobierno sigue adelante. Desde hoy 7,4 millones de personas pueden pedir este pase", criticó este miércoles el médico y parlamentario por O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro.

¿Podemos lanzar a la calle a 7,4 millones de chilenos en los próximos días? ¿Esto va ayudar o va a perjudicar el nivel epidemiológico en que estamos? Preguntó Castro.

En esa misma línea, el parlamentario, cuestionó la racionalidad de la medida poniendo en contexto que "La mayoría de las regiones del país van con incremento en la transmisión del virus, estamos en una endemia en rango alto", afirmó.

El legislador socialista, señaló que el escenario empeora al considerar que "La inmunización de la vacuna no es completa para la población: hay tres millones de personas no vacunadas, y además ésta solo protege en rango de 50% a 60%, y no del contagio o de ser contagiante, sino solo de la enfermedad grave".

Finalmente, el diputado Juan Luis Castro, advirtió que "Hay tres semanas de aquí al invierno donde sabemos que habrá un rebote ¿Por qué la autoridad insiste en esto como una medida economicista que claramente nos lleva a un precipicio sanitario? Es muy grave", concluyó.