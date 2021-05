Ximena Flores, Juan Muñoz y Cristián Díaz: Los rebeldes independientes en la nueva política sanfernandina

El primer mensaje llegó en la elección de alcalde, ya que la derecha logró un apoyo de más del 47% de los votantes, recuperando una alcaldía que no está cerca de ellos desde el tiempo del alcalde Aquiles Cornejo. De un padrón de 62.989 votantes, sólo llegaron 28.585 electores a marcar un voto, con un 45,38%, superando la elección del año 2016 que llegó a la participación del 40,77%

Aunque aquí nos detenemos, ya que el nombre de izquierda o derecha está en su etapa final y superada por el nombre de "Independientes", y seis de ellos fueron candidatos a alcalde y uno ganó, mientras que sólo el PR, UDI y PC llegaron en la nómina final apoyados por un partido o conglomerado político.

En este concepto, la candidata a alcaldesa Ximena Flores, independiente, logró una votación que llamó la atención a muchos, 3.326 votos con el 11,80% de ellos, ocupando el cuarto lugar, a sólo 481 votos del tercero.

En conversación con Diario Sexta Región, Ximena Flores señaló que "Mi candidatura fue respondiendo a la solicitud de muchos, pero yo represento al grupo que se llama municipio colectivo, nosotros estamos muy satisfechos ya que empezamos como una práctica de defensoría territorial, y en algún un momento decidimos disputar espacios de poder, intentamos hacer unas primarias pero por la pandemia no se pudo, pero tratamos de hacer un programa junto a la gente sabiendo cuáles son sus necesidades".

Sobre la señal de los votos a los llamados independientes dijo que "La política antigua está en decadencia, y no sólo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, aquí en San Fernando hay una fuerte demostración de aquello, los partidos políticos se obstinaron en llevar sus candidatos y la gente rechazó eso, hoy día la alcaldía la tomo la derecha, pero disfrazada un poco de independiente".

¿Cuáles fueron los errores?

"Aquí se privilegió decir todos contra Berwart, cuando en realidad había que poner sobre la mesa un propuesta de construcción de ciudad, todos debemos analizar porque se le entregó de alguna forma el municipio de San Fernando a la derecha, y todos somos responsable de aquello".

¿Fueron muchos los que no votaron?

"No podemos hacer tan responsable a la gente que está desencantada de la política y no cree, tenemos que dar muestras claras de que estamos cambiando la forma de hacer política para que la gente vuelva a renovar las confianzas y vaya a votar".

Finalizó expresando que ellos están viendo como restablecer la dinámica para seguir trabajando con la comunidad, aunque aún no tiene claro si serán un partido político, ya que han recibido llamados de varios sectores , pero quieren seguir con la independencia política sin pactos a espalda de la gente, ya que pueden aliarse con alguien pero sin beneficiando a la gente.



Concejales Independientes

Juan Sebastián Muñoz con 2.063 votos y el 7,57% y Cristian Díaz Correa con 1.954 votos y el 7,17% de ellos, ambos independientes fuera de pacto, fueron los candidatos a concejales más votados en estas elecciones, pero ninguno de ellos salió electo, debido al sistema electoral que privilegia a las listas por sobre candidaturas independientes.

Para Juan Muñoz de 38 años y participante de la agrupación Municipio Colectivo señaló que ellos decidieron entrar a los espacios de poder, sabiendo las reglas del juego, pero lo importante era visibilizar los cupos independientes y que la gente entienda como funciona este sistema, "Somos parte de la gente que está desencantada de la política, ya quien valida este sistema son los partidos políticos, quienes quieren mantener sus privilegios junto a las cúpulas de Santiago". En lo personal agregó "Yo no esperaba este resultado, pero estoy agradecido del respaldo de las personas que nos dieron su voto".



¿Uds. como movimiento su corazón están más cargado a la izquierda o derecha?

"Yo creo que nos cargamos más al lado izquierdo, pero no quiere decir que somos comunistas, nos tildan muchas veces de eso, pero no es así, estamos en contra de la derecha que manipula muchas cosas en beneficio de los empresarios y no de la gente, hoy muchos se visten de independiente".

¿Existe la posibilidad de unirse todos los independientes?

"La vida es política, aún es muy pronto para hablar de alianzas, tenemos que seguir trabajando en el territorio, con las organizaciones, vinculante y participativo".

Otras de las caras nuevas en estas elecciones municipales fue el candidato independiente Cristian Díaz Correa, quien ha trabajado hace mucho tiempo en el área educativa y social, y quien sacó la segunda mayoría individual en votos y tampoco fue electo.

"Esta votación marca un precedente de los independientes en las elecciones en San Fernando muy importante, les ganamos individualmente a todos los concejales electos, si el sistema no fuera por lista".

¿A quién representan los independientes?

"Representamos a esas personas de que de una u otra forma querían un cambio, un cambio en base a la persona y no a un partido político, mucha gente vota por la persona y esas preferencias marcaron el despertar de mi trabajo".

Se te vio mucho trabajando con el actual alcalde electo Pablo Silva, ¿estas más a la derecha que la izquierda en tus ideas?

"Fui un candidato a concejal independiente, donde mi familia y yo soy de izquierda, y si apoyé a Pablo Silva fue porque era un candidato independiente y nunca me mostró ni izquierdas ni derechas, siempre fue neutral, lo conversamos mucho, aunque haya sido anteriormente del partido Renovación Nacional".

Sobre su futuro político finalizo expresando que "Seguiré realizando clases particulares y si viene algo en la política lo tomaré en forma profesional si más enfocado a lo social y mi proyección hacia la representatividad de las personas no debe quedar ajeno a lo futuro".