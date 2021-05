Ruta del Maipo hace un llamado a la planificación y evitar traslados innecesarios este fin de semana largo

Ad portas de un nuevo feriado por la conmemoración de las Glorias Navales este 21 de mayo, y en medio de la crisis sanitaria que afecta a Chile y el mundo, Ruta del Maipo hace un llamado al autocuidado y respetar las medidas de restricción de la movilidad dispuestas por la autoridad.

La concesionaria refuerza el llamado a reprogramar viajes innecesarios y, en el caso de aquellas personas que debido a sus funciones deban trasladarse, planificar los horarios de desplazamiento para no verse afectados por eventuales situaciones de congestión vehicular que pudieran generarse a raíz de los controles sanitarios que implementará la autoridad.

El Gobierno anunció la aplicación de medidas especiales para este fin de semana. A partir de las 18:00 horas de este jueves 20 de mayo hasta las 22:00 horas del domingo 23, se instalará un estricto cordón sanitario en ambos sentidos de circulación a la altura del km. 52 en la Ruta 5 Sur. Como en otras oportunidades, Ruta del Maipo refuerza la recomendación a los usuarios de contar con la documentación exigida y colaborar con la autoridad para no ralentizar el proceso de fiscalización.

El llamado es a no transitar innecesariamente por las vías y resguardar la salud. “Como concesionaria estamos profundamente comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros colaboradores y usuarios, por ello, seguimos reforzando el llamado a no realizar viajes si no es estrictamente necesario. Para aquellas personas que debido a sus funciones deben transitar por la ruta, el mensaje es planificar sus horarios y tomar resguardos, ya que durante la tarde del jueves se prevé un mayor tiempo en los traslados debido a la fiscalización por parte de la autoridad”, señala Juan Pablo Chávez, Gerente Comercial de Ruta del Maipo.

Adicionalmente, para dinamizar los tiempos y evitar el uso de efectivo y las posibilidades de contagio por contacto, Ruta del Maipo invita a sus usuarios a utilizar el TAG en Nueva Angostura, sin necesidad de suscripción previa, y a suscribirse en www.rutamaipo.cl para su uso en el resto de los peajes de la concesionaria.

Finalmente, la concesionaria indicó que mantendrá las medidas de cuidado para sus colaboradores y quienes transiten entre Santiago y Río Claro por la Ruta 5 Sur, y el Acceso Sur de Santiago, como la limpieza en los puntos de contacto, la higienización periódica de las casetas de peaje, y la entrega de mascarillas y guantes a los peajistas, a la vez que se han aumentado las medidas de higiene y la periodicidad de la limpieza en las áreas de descanso.

Ruta del Maipo estará informando permanentemente de los estados de la ruta a través de la cuenta de Twitter @rutadelmaipo, paneles de mensajería variable y mediante la aplicación WAZE.