Talento y esfuerzo: alumnos/as egresados de liceos adscritos al PACE UOH apostaron por la Universidad Estatal de O'Higgins

"Mi formación hacia la vida universitaria comenzó desde muy pequeña en un colegio rural de Codegua. Desde que tengo memoria, mis padres siempre me inculcaron estudiar y entrar a la universidad. Fui buena alumna desde la Enseñanza Básica y en la Media me esforcé para conseguir buenas notas para poder ingresar a la Educación Superior. La carrera de Derecho siempre fue un sueño para mí. Recuerdo que me empezó a gustar en séptimo básico y se convirtió en lo que quería estudiar. Siempre me gustó defender a los/as demás y no quedarme callada ante la desigualdad. A pesar de llevar pocas clases, ¡Me están encantando y me apasiona cada día!", relató Gabriela Pinto actual estudiante de la Universidad Estatal de O'Higgins.

Con 18 años y proveniente de Rancagua, asegura que el esfuerzo y las ganas son clave para alcanzar metas, las que quedaron plasmadas desde su establecimiento, el Liceo Técnico Municipal Juan Hoppe Gantz de Olivar. Un recinto educacional que desde el año pasado se integró al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior de la Universidad Estatal de O'Higgins (PACE UOH), iniciativa del Ministerio de Educación y que es implementada desde 2018 en la UOH.

A través de ésta, cientos de jóvenes son acompañados en tercero y cuarto medio mediante distintos dispositivos con los que se refuerzan competencias/habilidades transversales y cognitivas, junto con actividades de exploración vocacional y de apoyo en el proceso de admisión a las universidades chilenas. Posteriormente y en un continuo acompañamiento, en primer y segundo año de carrera son apoyados/as por TuPar UOH, donde estudiantes de cursos superiores y un equipo de profesionales, brindan las herramientas psicoeducativas que permitirán su progreso y permanencia académica.

Si bien, en el 2020, se llevó a cabo un trabajo en PACE UOH muy distinto a lo proyectado inicialmente, se pudo innovar en nuevas herramientas y poner en práctica estos aprendizajes en la Educación Superior, tal como manifiesta Gabriela: "Todo lo que me enseñaron en el PACE UOH fue de mucha ayuda para lo que son las clases ahora en la universidad; me dieron una pincelada de lo que es en realidad, y lo agradezco".

Para el director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís, cada año y cada proceso les afirma la convicción de que el trabajo bien hecho da sus frutos. "Hoy decenas de jóvenes de los establecimientos acompañados por el Programa PACE UOH se han unido a la UOH. Agradecemos a los equipos directivos por confiar en nosotros/as y en su universidad estatal. Estamos seguros que seguiremos avanzando a paso firme y con excelencia. Hoy acompañamos a más de 5.800 alumnos/as en la región, con compromisos basados en la equidad y justicia social. Queremos avanzar para que menos talentos se pierdan en el tránsito entre la educación media y la educación superior", enfatizó.

Existen una serie de requisitos para acceder al cupo PACE y ser habilitado, entre ellos: haber cursado tercero y cuarto medio en un establecimiento PACE, participar de las actividades planificadas por el programa, estar dentro del 15% de mejor ranking de notas del establecimiento y rendir la Prueba de Transición Universitaria (PDT). Así, año a año pueden acceder alumnos/as destacados/as en Enseñanza Media provenientes de contextos vulnerados a la Educación Superior.

Alcanzar los sueños y hacerlos realidad

El Liceo Claudio Arrau León de Doñihue también se integró al PACE UOH el año pasado. Desde allí proviene Nataly Mella, estudiante de primer año de Medicina, quien señala que "Todo lo que estudié, dio sus frutos y egresé con un NEM de 6,9. Cuando me informaron que tenía este cupo no pude más con la emoción, la felicidad me brotaba por los poros. Todoel empeño que le puse no fue en vano, ¡Pude entrar a la universidad que quería a estudiar la carrera de mis sueños! Hay veces en que los/as alumnos/as ven muy lejos el hecho de ingresar a estudiar a la educación superior y piensan que les falta mucho tiempo, pero en realidad ¡Pasa volando! También, creen que por la situación socioeconómica no tienen oportunidades para optar a algo así. Pero, siento que el programa PACE es una luz de esperanza".

"La comunidad está contenta por los logros obtenidos por Nataly Mella, por acceder a una de las carreras más deseadas. Desde que ingresó a nuestro liceo se planteaba esa meta y felizmente se juntaron todas las energías para que ella pudiese estudiar Medicina en la UOH. Nuestros/as alumnos/as son de mucho esfuerzo y algunos/as son los/as primeros/as en ingresar a la Educación Superior de sus familias. Ellos/as soñaban esto y ¡Se hizo realidad! Entraron a Pedagogía, Enfermería, Derecho y otras carreras de la Universidad Estatal de O'Higgins. ¡Esperamos que muchos/as alumnos/as se motiven a ingresar a la Educación Superior, porque se puede!", expresó la Orientadora Gladys Moya.

Actualmente, PACE UOH tutela a 20 establecimientos de toda la Región de O'Higgins. Un trabajo que se desarrolla semanalmente y en constante comunicación con cada comunidad educativa mediante un/a docente en terreno y un equipo de profesionales de apoyo.

Para el PACE de la Universidad de O´Higgins, desafíos hay muchos por delante. Lo importante es que existe el compromiso de excelencia, el reconocimiento a la diversidad territorial y el esfuerzo para asegurar que ningún/a estudiante se quede atrás.