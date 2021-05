¡Bienvenidas/os! Universidad de O'Higgins compromete contacto permanente con nuevas/os estudiantes

Si bien existen distancias que separan a las/os nuevas/os estudiantes de la Universidad de O'Higgins de los Campus Rancagua y Colchagua, también se crean otras maneras de acercarlas/os a la vida universitaria. Es así, que con mucho entusiasmo y dedicación se les recibió este miércoles de manera virtual a la UOH, su casa de estudios en la que desarrollarán sus proyectos académicos, habilidades y competencias. "Sus vidas ya no serán las mismas. Nada será igual desde ahora. Ustedes van a ser las/os profesionales del futuro, las/os que la sociedad necesita", así lo dejó en claro la matriculada Nº1 de la institución y que actualmente cursa cuarto año y medio de Medicina, Karla Vásquez.

La ex alumna del Liceo Óscar Castro Zúñiga de Rancagua recordó con alegría su ingreso a la Universidad Estatal de O'Higgins en 2017, y aseguró haber estado llena de sueños y motivaciones. Al comentar su experiencia comentó la satisfacción que tuvo al ir alcanzando todas las metas que ella esperaba. "Estamos viviendo un escenario complejo y es normal sentir ansiedad, incertidumbre, y también estrés a estas alturas del semestre. No obstante, no pierdan el entusiasmo ni olviden aquello que los trajo hasta aquí. Pese a las circunstancias, disfruten cada parte del proceso", manifestó.

Por su parte, el Rector UOH, Rafael Correa, afirmó sentirse feliz al recibir a la Generación 2020 y 2021, en lo que es el inicio a convertir sus anhelos en realidades. "Se suman ustedes a una universidad moderna, conectada con el mundo, empeñada día a día en constituirse en un gran aporte a la región y al país. ¡Es un orgullo decirles que este año sumamos cerca de 4.000 jóvenes! El país necesita con urgencia profesionales con vocación de servicio público, comprometidas/os, solidarias/os con toda nuestra sociedad. Nos empeñaremos porque hagan suyos estos valores que son los valores de la UOH. Están aquí principalmente para aprender a pensar, a esforzarse, a abrazar la pasión por hacer bien las cosas", subrayó.

Asimismo, remarcó que a pesar de que el contexto sanitario no permita verse de manera presencial, no impedirá estar presentes. "Esperamos que nuestra Comunidad UOH se convierta en su casa en los próximos años. Estaremos en contacto permanente con ustedes y esperamos encontrarnos en nuestros Campus de Rancagua y Colchagua, ¡Muy pronto!", sostuvo la máxima autoridad universitaria.

Otro de los momentos que tuvo la jornada fue conocer lo que significa el transito entre la Educación Media y Superior, palabras y reflexiones que estuvieron a cargo de la Directora de Pregrado, Carolina Matheson. "La universidad implica nuevas formas de estudiar. Es muy probable que ya hayan vivido el proceso de poder entender que tienen que probar nuevos métodos de estudios, nuevas técnicas de leer, y nuevas formas de organizarse para aprender con éxito sus estudios universitarios. Más aún en pandemia esto es un tremendo desafío, ¡Esperamos poder verles pronto! Hemos estado haciendo un gran esfuerzo como UOH para acogerlas/os en este período complejo para nuestro país y a nivel global, con distintas herramientas, servicios de apoyo y poder acompañarlas/os en este proceso", indicó.

En esa misma línea, instó a desarrollar sus talentos, esforzarse, exigirse y buscar la excelencia en el área académica. Además, les sugirió la importancia de conocer a quiénes les hacen clases e interactuar con ellas/os con el fin de resolver sus inquietudes. "Somos una institución en la que no solamente se hace docencia, sino que también investigación, vinculación con el medio, actividades de extensión ¡Les invito a aprovechar los distintos espacios de enriquecimiento!", agregó Matheson.



Clase Magistral: "Desafíos para las universidades públicas en un momento refundacional"

La Universidad Estatal de O'Higgins asume con vocación de excelencia la formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material. En ese escenario y con una visión de futuro, se realizó una clase magistral a cargo de la Vicepresidenta del Senado Universitario para el período 2020-2021 y Senadora Universitaria en representación de los Institutos Interdisciplinarios de la Universidad de Chile, la Doctora en Ciencias Verónica Figueroa, quien abordó los "Desafíos para las universidades públicas en un momento refundacional".

Fue así como la profesional dejó plasmada la necesidad de la incorporación de voces diversas. "Necesitamos pensar la ciudadanía, el poder, la equidad y la representatividad para este momento refundacional. Debemos construir estas narrativas que incorporen sin sesgos o prejuicios, miradas diferentes. Debemos formar personas que se visualicen como actores de cambio con sentido, con responsabilidad, humildad y generosidad".

"Las universidades debemos jugar un rol fundamental abriendo y promoviendo espacios de reflexión, mostrando caminos a seguir, alternativas a posicionar. Desde los valores del pluralismo que forman parte de los pilares de esta institución", añadió.

La ceremonia de Bienvenida a las Generaciones 2020 y 2021 puede ser revivida en el canal oficial de YouTube de la UOH: https://bit.ly/2SHoyCV