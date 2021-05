Seremi Francisco Ravanal visita a seleccionados con Subsidio Arriendo Especial Clase Media

Las personas beneficiadas recibirán una ayuda por tres meses de hasta 250 mil pesos para cancelar un arriendo que no supere los $600.000.

Más de 310 familias de O'Higgins fueron seleccionadas en el primer cierre parcial del Subsidio de Arriendo Especial Clase Media, cuyo beneficio está destinado para aquellas personas que hayan perdido su trabajo o disminuido sus ingresos durante la pandemia, y para los adultos mayores que ya están jubilados.

Uno de los beneficiados en la región fue Christián Muñoz, quien actualmente arrienda una vivienda en el sector Villa La Vendimia de Santa Cruz, y que hoy fue visitado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal.

"Este beneficio ha sido un gran alivio para mi familia y, no me cabe duda, que también, será para todas las demás familias que resultaron beneficiadas. Particularmente, por mi situación de agente de turismo, me encuentro sin trabajo. El área está muerta producto de la pandemia y este beneficio nos viene a ayudar bastante", indicó Muñoz.

La misma experiencia vivió Roximel Pompey, quien por segundo año consecutivo fue beneficiada con este subsidio especial. "Invito a las familias que hoy tienen problemas para cancelar el arriendo, a postular a este beneficio. Yo lo hice sin grandes expectativas y, gracias a Dios, me salió. Estoy muy agradecida y muy contenta con los profesionales del Minvu O'Higgins, quienes han sido de gran ayuda", sostuvo.

Por su parte, la máxima autoridad regional de Vivienda y Urbanismo, explicó sobre las visitas que "Estuvimos haciendo la entrega simbólica de certificados correspondientes al primer corte del Subsidio Arriendo Especial Clase Media a estas dos personas, cuyo beneficio es sumamente importante para ambas. Nuestro Presidente Sebastián Piñera nos solicitó estar en contacto directo con los vecinos para conocer sus historias, pero también para entregarles ayuda con este tipo de beneficios, por ejemplo".

Asimismo, agregó que "Estamos orgullosos como ministerio de poder aportar con aquellas personas que han reducido sus ingresos o que dejaron de trabajar producto de la pandemia. Hoy, estamos mejorando la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la región, en el momento en que más lo necesitan".



PAGO DE BENEFICIOS

Los beneficiados en O'Higgins en este primer corte de postulación, pertenecen a: Rancagua (168), Machalí (30), Santa Cruz (26), San Fernando (19), Pichilemu (18), Rengo (12), San Vicente de Tagua Tagua (8), Mostazal (5), Nancagua (4), Doñihue (4), Las Cabras (3), Quinta de Tilcoco (3), Chépica (2), Coínco (2), Requínoa (2), Lolol (1), Coltauco (1), Graneros (1), Litueche (1), Paredones (1), Peralillo (1), Peumo (1) y Pichidegua (1).

A partir de la próxima semana, los arrendadores de los seleccionados comenzarán a recibir una transferencia electrónica con el pago de los tres meses que contempla el beneficio (mayo, junio y julio). En este sentido, destacar que este beneficio consiste en una ayuda de hasta 250 mil pesos, durante tres meses, para arriendos que no superen los $600 mil.

La nómina de beneficiarios ya está disponible en www.minvu.cl, y quienes reciban un correo electrónico informando sobre observaciones y rechazos preliminares, podrán corregir esta información en la página del Minvu hasta el 31 de mayo.