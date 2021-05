Concejal Marcelo González Farías, candidato a la reelección: "Mi Compromiso es seguir siendo un real aporte en el desarrollo y crecimiento de Placilla y sus localidades"

Además a su corta edad ha sido dirigente social, deportivo, además de bombero voluntario por cerca de 10 años. En el año 2016, fue candidato a concejal por Placilla, obteniendo la tercera mayoría por más de 500 votos.

"En los cuatro años que me he desempeñado en este cargo de elección Popular, he sido miembro activo dentro del concejo municipal, lo que me ha permitido siempre apoyar y aprobar proyectos en beneficio de la comunidad. Siempre he dado lo mejor de mí, para estar presente y cumplir con cada solicitud y requerimiento de los vecinos, vecinas y quien lo ha necesitado. Mi compromiso es seguir siendo un real aporte en el desarrollo y crecimiento de Placilla".

"Este 15 y 16 de mayo viviremos un proceso eleccionario tan importante para nuestro país y especialmente para nuestra comuna eligiendo las autoridades que dirigirán su destino, Apóyenme, para que juntos sigamos trabajando unidos, por nuestro querido y amado Placilla", concluyó el joven candidato al concejo municipal.