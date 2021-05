Cristian Silva Rosales, candidato Independiente por la Alcaldía de San Fernando: "Construcción de la ciudad con todos sus agentes desde abajo hacia arriba"

En entrevista con diario Sexta Región, el candidato independiente a alcalde por la comuna de San Fernando, Cristian Silva Rosales, señaló que: "La ciudad es el conjunto de personas que habitan en un territorio determinado y en donde no sólo se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales, si no que se manifiestan las necesidades económicas, sociales, espirituales, identitarias y de estima, dentro de ella, la participación ciudadana la entendemos con la vinculación de este conjunto de personas que participan en todos aquellos procesos de toma de decisiones públicas y municipales que tienen repercusión en sus vidas cotidianas, y estas se logran a través del enfoque de derechos y obligaciones, de su participación e información pública, el fortalecimiento de la vecindad y la colaboración entre sus vecinos en cada rincón de la ciudad".

"Pero no todo es viento calmado, sino que también puede ocurrir lo contrario: Vecinos que no participan, líderes poblacionales que no representan los interés de los vecinos que ellos prometieron representar, un aparato municipal que no comunica, ni mucho menos satisface las necesidades para la localidad y una figura que recae en la autoridad del alcalde que no puede ser puesto en duda, no solo por su capacidad técnica o intelectual para llevar a cabo una buena administración de la ciudad, sino que también esta figura cuenta de una honestidad incuestionable, donde la probidad juega un papel clave, todos estos pecados capitales hacen que las ciudades queden atascadas, atrapadas, sin capacidad de creación de ideas y por ende, toda esta comunidad cae en un pozo, donde el crecimiento y el desarrollo no es prioridad.

El joven candidato agregó que. "Ahora que estamos frente a un año que está repleto de actividades electorales, inserto en un contexto hostil sanitario, en la cual cada ciudadano y cada ciudadana debe participar de la forma más positiva posible y eso se logra solamente a través de la participación del voto ciudadano, la información sobre los candidatos y la investigación de cada agente, idea y propuesta de estos, esto último es completamente fácil porque internet, archivos, RRSS y sus distintas aplicaciones nos dota de una capacidad de información única en la historia de la humanidad, la cual irá cambiando en el tiempo y va a, si no ya lo está haciendo, cambiar la política para siempre. En nuestro acontecer directo, la elección del alcalde y de los concejales resulta ser las elecciones que cuentan con mayor efervescencia en la vecindad".

Además sostuvo que el alcalde es la máxima autoridad de la ciudad y está a cargo de la administración de la municipalidad y la supervigilancia de su funcionamiento, o sea, es un servidor público y no otra cosa, en estos tiempos la gente está aburrida de aquellas personas que solamente buscan el poder para servirse a ellos y algunos solamente, ser alcalde es un honor, porque debe satisfacer las necesidades locales de la vecindad y promover el desarrollo y progreso económico, social y cultural de la comuna, entonces está cierta complicidad entre cada uno de los agentes de la comuna, el identificarse todos en un bien común, no solamente hace un juego virtuoso en la ciudadanía, sino que está complicidad del alcalde que lleve el volante hacia el progreso de todos, su identificación y su compromiso con los ciudadanos es totalmente clave y estratégico. No debemos olvidar que nuestro país desde 2019 está pasando por un evento de transición llamado "Estallido social", y esto es clave, por que el alcalde debe pertenecer a las fuerzas de cambio, renovación social y política y ser portaestandarte de las identidades de los vecinos y vecinas, el no tener estas características puede, tarde o temprano detonar en de desvinculación con el proyecto del alcalde, pensamientos negativos que tarde o temprano le estallará en su cara, lo cual será nocivo para toda la ciudadanía.

"Cómo estamos en tiempos de cambios, la campaña política deben estar llena de ideas totalmente coherentes y necesarias en la comuna, hoy en día las vecinas y los vecinos están completamente críticos con respecto a los planes y proyectos que pueda presentar cada candidato a este noble puesto, la gestión de nuestras necesidades comunales y el compartir las ideas de forma directa hacen retomar el cómo se debe la participación política de los habitantes. Que las ideas gobiernen y no el dinero, que por favor no se gane el voto a través de la compra de él, porque cada persona está vendiendo su poder republicano, que no sea una caja de mercadería, un favor ó una afinidad las condicionantes en elegir a un candidato a alcalde, no, precisamente son estas cosas las que nos han hecho elegir personas que tienen un poder económico en la comuna y no un poder creativo y el potencial que tienen ellas, las ideas. Todos estos vicios anteriores, han puesto en riesgo la administración por parte de nuestros gobernantes, porque el que compre un voto no es un político sino más bien un comerciante y un comerciante solamente se asocia con socios, no con ciudadanos".

"Tenemos que tener claras las limitaciones del municipio y la diversidad del territorio para tener presencia efectiva en todas las localidades para accionar los vinculantes con el municipio con sus delegaciones municipales y las mismas agrupaciones sociales de las localidades, esta colaboración constante también es clave para el éxito de una gestión. Recordemos que los liderazgos poblacionales y micro-locales son clave, porque son ellos mismos los que conocen mejor a los vecinos y pueden dar una respuesta mucho más rápida, su colaboración y participación es de real importancia. Por qué las ciudades la hacen sus ciudadanos y sus ciudadanas, y no lo contrario, es la ciudadanía quien participa, gestiona, promueve, crea y levanta los distintos proyectos, ideas, quimeras y necesidades de la comunidad, el alcalde debe ser un generoso proveedor de recursos, ideas y gestiones para la gente a quien debe administrar, su arduo trabajo en ir hacia cada rincón del territorio y conversar de estos temas con los líderes. Trabajar de forma colaborativa va a marcar el éxito de la administración".

Cristian Silva terminó diciendo que: "Hay una frase que, en lo personal, me gusta mucho y que considero resume la necesidad para este municipio: Ideas poderosas, resultados poderosos, el gobernante que tenga esta cualidad va a tener una administración exitosa y por ende, el apoyo de todas las vecinas y vecinos. Y ahora que tengo su completa atención ¿Construiremos una nueva ciudad juntos?, quedo atento a todo tipo de ideas".