Candidato a alcalde por San Fernando Luis Orellana Rojas hace frente a las "críticas" de cara a las elecciones de este fin de semana: "La dignidad del trabajador es lo fundamental"

Orellana Rojas sindica los rumores como "Una típica y lamentable campaña del terror, de la que no queremos formar parte porque ya es un síntoma de que no existen argumentos de peso para el debate. Por eso es importante aclarar a la ciudadanía, de frente y dando la cara, como es mi costumbre de toda la vida". Las dudas y críticas a las que se refiere tienen que ver con "supuestos" nexos con autoridades en ejercicio, tanto de San Fernando como de otras comunas.

"Es totalmente falso. Comprendo la desesperación de cierto sector, que al ver cómo mi nombre sube en las diferentes encuestas, empieza a inventar supuestas amistades o vínculos, que a mi parecer son una locura, sobre todo después de haber liderado tantas denuncias por la mala administración que tenemos en la comuna, lo que incluso me llevó a estar en el programa Informe Especial de TVN. Entiendo que para la ciudadanía genera ruido y por eso quiero aclararlo, es totalmente falso".

Además, el Ingeniero Civil indica haber tomado conocimiento de ciertas prácticas que han estado surgiendo al interior de la administración comunal, de las que es crítico y considera "no son justas con los y las trabajadores. Obligarles a tener que votar por tal o cual, en las próximas elecciones, diciéndoles que tienen que cuidar su trabajo, como una forma de presión entre lo laboral y lo personal, no corresponden. En democracia, bajo un Estado de Derecho, hombres y mujeres tenemos la libertad de votar por las ideas o personas que estimemos convenientes". Orellana Rojas va más allá, y declara que "sobre todo en estos tiempos, en medio de la peor pandemia de los últimos cien años, ¿cómo es posible presionar a funcionarios y funcionarias con perder sus trabajos si no votan por x candidato? Eso es algo inaceptable, y espero una condena total por parte de la ciudadanía y del resto de candidatos a estas malas prácticas, que también constituyen un acto violento de quienes tienen el mando actualmente".

Para el candidato a Alcalde, la clave está en una relación correcta con quienes desempeñan funciones. "Personalmente, considero que la dignidad del trabajador es lo fundamental. Toda mi vida he trabajado liderando proyectos ligados a la construcción, y sé del sacrificio que cada trabajador realiza por cumplir su trabajo para llevar el sustento a su hogar, con eso no se juega".

Respecto a una posible futura Administración Municipal, Orellana Rojas es cauto y concreto en sus palabras: "Eso debe definirlo la ciudadanía. A mí no me verán diciendo soy el futuro alcalde, porque a mi juicio, es subestimar a la gente, y supongo que después del estallido social se habrá aprendido que no es la forma de trabajar".

Además, añade que "mi manera de hacer las cosas es en equipo, y por eso también mi mensaje a quienes actualmente trabajan en el Municipio o son dependientes de la Corporación Municipal, es que seguiremos trabajando por sacar adelante a nuestra comuna, y obviamente, quienes están en puestos laborales inventados o han aprovechado para llenarse los bolsillos con dineros de nuestra gente, por supuesto no formarán parte de un próximo Gobierno Comunal, y no sólo nuestro, sino que de cualquiera que quiera llegar a cambiar el destino de San Fernando y no quiera permanecer en el estancamiento en el que estamos. La diferencia es que yo lo digo directamente a la ciudadanía y por eso se generan estos comentarios malintencionados de ciertos grupos, pero no voy a cambiar ni permitir que tergiversen lo que uno dice, porque así es como debemos trabajar, con transparencia".

Consultado acerca del futuro de San Fernando, en medio de la pandemia y con las últimas informaciones provenientes desde la Contraloría General, Luis Orellana considera que el cambio es cuestión de tiempo. "La ciudadanía tiene que dar el veredicto final este 15 y 16 de mayo, pero al menos, según lo que uno puede conversar, saber de encuestas, leer en redes sociales, el cambio más grande se avecina y la construcción de un nuevo San Fernando, políticamente hablando, con participación ciudadana, transparente y libre de corrupción, es posible".