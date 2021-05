Catalina Astorga Torres, Trabajadora Social y Candidata a Concejala por San Fernando: "Más que un slogan, es una forma de trabajar la que pretendo llevar al Concejo Municipal"

Catalina Astorga Torres es una joven sanfernandina de 33 años, oriunda del histórico Barrio Centinela, Trabajadora Social de profesión y vocación, que según su propio relato "Calza perfecto con mi forma de ser. Estaba hecha para estudiar esa carrera, gracias a los valores que me entregaron en la crianza, tanto mi abuela, mi abuelo y mis padres. Siento que no podría haber escogido otro camino".

Ya ha estado antes en una votación, la de su Junta de Vecinos, ahora es primera vez que afronta una elección de representación popular, como independiente en cupo del PPD, motivada por diversas circunstancias que han acontecido en el último tiempo. "Esta candidatura me llega un momento de madurez importante, y también, en sintonía con lo que ha pasado en el país y la comuna en los últimos años. He marchado por el 8M, después del 18 de octubre por una nueva constitución, soy parte de los deudores del CAE, soy de esa "clase media" que no recibe apoyos, y también, una sanfernandina cansada de las malas prácticas que existen desde la administración de nuestra comuna. La cosa debe cambiar y para eso estamos, hay que involucrarse en los cambios, por eso acepté el desafío de participar en esta elección tan importante".

En su conversación con diario Sexta Región, se la ve tranquila y transmitiendo una serenidad que logra plasmar en lo que propone si llega a ser electa como Concejala por San Fernando. "Siempre me preguntan cuáles son mis propuestas o qué tengo pensado para un tema específico, pero ante eso contesto que el rol al cual postulo tiene más que ver con hacer un trabajo fiscalizador y propositivo con la autoridad comunal máxima como es el Alcalde, por eso siempre antepongo y ofrezco a la comunidad mi trabajo con el compromiso que me ha caracterizado en mis años de desarrollo profesional. Más que un slogan que haya inventado para convocar a gente que pueda votar por mí, es real que el Trabajo Social es una forma de vida que he adoptado y mi forma de ver y vivir, eso es lo que quiero llevar, si soy electa, al Concejo Municipal de San Fernando".

En su visión, hay áreas particulares que deben abordarse en el corto plazo para que la comuna "Avance como queremos. Tenemos que preocuparnos del medioambiente, cuidar nuestro entorno y generar crecimiento sustentable de la mano del reciclaje.

Sin dejar de lado que debe haber una política de género transversal desde el municipio, y por supuesto, generar acciones directas para la comunidad y con ella también. Esta nueva administración, que espero sea liderada por Luis Orellana Rojas como alcalde, debe guiarse por el trabajo mancomunado con las organizaciones territoriales de la comuna para hacer grandes proyectos con sentido, que es lo que tanto falta".

Por último, respecto a los cambios que espera a futuro, también considera que estos tienen que ver con una forma diferente de hacer política, o como lo refiere en sus palabras "Siempre debió haber sido así, con y por la gente, más allá de frases bonitas es una realidad, es la forma en que se debe trabajar, y más en cargos de representación, que eso es lo que son, mandatados por la comunidad. En ese sentido, hay que iniciar las acciones y proyectos en conjunto con la comunidad, que son quienes más conocen de los problemas reales de sus territorios. Pero, también, hay que ser transparentes, y en eso si que no me pierdo, si hay dinero para ejecutar un determinado proyecto, para eso es para lo que se debe utilizar y nada más, debemos acabar con las malas prácticas que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad y las familias sanfernandinas.