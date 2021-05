Luis Orellana Rojas, candidato a alcalde por San Fernando: "Reordenaremos la casa y sacaremos a la comuna del estancamiento actual"

¿Cómo ha sido la campaña de Luis Orellana Rojas? ¿Afectó o benefició la suspensión de la elección en abril pasado?

Ha sido intensa, con altibajos, presión y ansiedad como toda campaña, pero en esta particularidad de pandemia ha sido aún más desgastante, no sólo para mí, sino que para el resto de candidaturas, y también, para la ciudadanía. Considero que me ha beneficiado el tener más tiempo para dar a conocer nuestra propuesta, y en ese sentido, hemos podido seguir sumando voluntades al trabajo que queremos realizar en la administración municipal. Como siempre decimos, unidos es posible y en este tiempo hemos sumado más voluntades y apoyo, lo cual es muy positivo para afrontar este último período.

¿Cuáles son los ejes o pilares fundamentales de su candidatura?

Como lo he sostenido siempre, mi campaña está basada en dos columnas fundamentales: primero, Tolerancia Cero con la Corrupción. Lo hemos venido denunciando hace bastante tiempo y no es novedad para nadie a esta altura, de la nefasta administración que nos ha llevado a las primeras planas, tanto de la Contraloría como de la TV, por diferentes denuncias, algunas de ellas en las que también ha participado. De eso, las sanfernandinas y los sanfernandinos ya estamos cansados, queremos y necesitamos un cambio y por eso mi slogan de "construir un nuevo San Fernando" tiene que ver con aquello, con liderar una administración comunal sana, que genere acciones con y para la comunidad. Ahí me adelanté con la segunda columna de este programa, que tiene que ver con la participación ciudadana, una que sea permanente y vinculante. Para ello iniciaremos, desde el primer día, con la instalación del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), que es algo que por ley debería estar, pero acá en San Fernando no se ha hecho. Teniendo el Cosoc activo, eso dará poder a las diferentes organizaciones sociales para establecer relación directa con la autoridad comunal, pero de forma transversal y no como es actualmente que se beneficia sólo a algunos. Sobre estos pilares, tenemos un programa muy completo, que aborda desde la salud y educación, que han sido tan dañadas en la comuna, hasta la equidad de género, el medioambiente y los adultos mayores.



En su opinión, ¿cómo evalúa el cambio de la educación desde la Corporación Municipal al SLEP?

Yo estoy de acuerdo con que la educación salga de la administración de los municipios, principalmente porque, en general, se ha gestionado mal y ha sido usado por los alcaldes con finalidades políticas. Una muestra de lo que digo la tenemos de ejemplo acá en la comuna. Es cosa de preguntar a cualquier docente o asistente de educación y creo que coincidiríamos en el diagnóstico, en San Fernando se ha demostrado como no se deben hacer las cosas en esta materia.



Siguiendo esta línea, ¿cómo administraría la salud desde la Corporación Municipal?

Llevamos bastante tiempo conversando y compartiendo con profesionales del área en la comuna, de diferentes sectores y gremios, con quienes tenemos un diagnóstico compartido que considera racionalizar el uso de los recursos, regularizar la sobredotación existente, pero principalmente, orientar los recursos del Per cápita, los programas y el aporte municipal a mejorar la calidad de la atención a nuestros usuarios, y pagar las deudas que se tiene con los funcionarios y proveedores. Es decir, llegaremos a ordenar la casa y usar adecuadamente los recursos que se dispongan.

La comuna lleva casi dos meses en cuarentena, ¿cómo ha afectado la fase 1 a la ciudad y qué planes existen para reactivar el comercio local tan afectado por este mismo tema?

Sin duda, los más afectados han sido los medianos y pequeños empresarios y comerciantes, que se han visto obligados a cerrar sus puertas o reducir al mínimo sus actividades. Esto ha producido la quiebra de muchas empresas y negocios y la perdida de fuente de trabajo para muchas personas. Considero que la más eficiente y rápida reactivación económica se produce con el aumento de la inversión pública y privada. Para ello el municipio activará todas las líneas de proyectos de inversión en infraestructura social existente, de modo de priorizar la ejecución de proyectos intensivos en mano de obra. Pero, aparte del tema económico, no hay que dejar de lado la salud mental de la comunidad, que muchas veces viene siendo el pariente pobre de la salud en Chile. Las horas profesionales en la salud pública son muy escasas, las listas de espera son enormes y lo que es más grave, en la atención Primaria son inexistente. Los más de 60.000 usuarios de la Atención Primaria solo reciben atención psicológica, más bien de contención, que verdadera Atención en Salud Mental, por lo tanto, también debemos generar un plan de acción importante que aborde esta problemática.

¿Cómo se logra, desde el sillón municipal, imponer una forma de hacer política que tenga sintonía con las demandas ciudadanas?

La desafección de la ciudadanía con la política y los políticos se debe a la crisis de representación que afecta al sistema político en general. La gente no se siente representada ni por los partidos ni por las autoridades. Esto pasa porque se ha descuidado la participación de la ciudadanía y ese mensaje, desde nuestro equipo, ya lo hemos recogido a contar del despertar social del 18 de octubre del 2019. Vivimos un nuevo Chile, necesitamos cambios de verdad y una nueva forma de hacer política, aún hay gente que no lo entiende, pero por mi parte lo tengo clarísimo de cómo hay que proceder si soy el Alcalde de San Fernando.



¿Cómo pretende posicionar a San Fernando en el mapa regional si es electo Alcalde?

San Fernando debe recuperar su sitial de importancia en la región, somos capital provincial y puerta de entrada de Colchagua y Cardenal Caro. Para esto debemos ordenar la casa, vincularnos con las necesidades reales de la ciudadanía y trabajar de forma transparente, utilizando los recursos que tengamos sin hacer mal uso de ello, así lograremos salir del estancamiento actual. Además, con la nueva figura del Gobernador Regional y la asociación entre municipios podremos empujar el fortalecimiento del poder local, e impulsar los proyectos grandes, medianos y pequeños que necesitan nuestros habitantes para mejorar la calidad de vida de nuestra comuna.