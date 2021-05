Comenzó entrega de bono invierno a pensionados de O´Higgins

A temprana hora del martes la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pamela Medina, junto a la Directora Regional del IPS, Tatiana Ramírez, llegaron hasta el pago rural de Coya, comuna de Machalí, para supervisar y visualizar el desarrollo del pago de pensiones, y del Bono de Invierno que se paga en el mes de mayo, además de otras importantes ayudas económicas que está entregando el Gobierno debido a la pandemia.

"Estamos muy contentos porque se inicia el proceso de pago del Bono de Invierno que en nuestra región va a beneficiar alrededor de 82 mil personas. Este es un beneficio que ayuda a todos nuestros adultos mayores y que ellos esperan año a año y, sobre todo, en esta época en que comienzan una serie de gastos adicionales como, por ejemplo, calefacción, que constituye una contribución para solventar estos gastos. Además, decirles a nuestros adultos mayores que durante este mes ellos van a poder -si cumplen los requisitos- no solamente ser beneficiarios del Bono de Invierno, sino que además del Bono Clase Media, beneficios que no son incompatibles y eso también nos tiene muy contentos", señaló la seremi del Trabajo, Pamela Medina.

"Nuestros adultos mayores no requieren hacer ningún trámite especial para recibir este bono porque vendrá directamente en su liquidación del mes de mayo, si cumplen los requisitos. Así que muy, muy contentos por este período de pago porque además refleja el compromiso que tiene nuestro Gobierno con todos los adultos mayores de nuestra región y el país", destacó la seremi Medina.

Por su parte, Tatiana Ramírez, directora del IPS O'Higgins, informó que "El IPS ha generado todas las acciones para que sus pensionados reciban el pago del Bono de Invierno en su fecha y lugar de pago habitual. A su vez, la red de atención ChileAtiende del IPS estará disponible para atender todas las consultas e inquietudes que puedan tener las personas respecto a este beneficio".

"Dada la contingencia sanitaria que estamos viviendo la recomendación es que primero los beneficiarios consulten en los canales de atención no presenciales que dispone la red ChileAtiende del IPS, esto es a través del Call Center 600 440 0040 y las redes sociales de ChileAtiende en Twitter, Facebook e Instagram, a fin de que las personas no salgan de sus casas. Y para más información ingresar a www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl", subrayó la directora Ramírez.

¿Qué es el Bono de Invierno?

Es un beneficio en dinero que entrega el Estado durante el mes de mayo a los pensionados y pensionadas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, con el objetivo de que puedan estar mejor preparados para enfrentar los gastos que surgen en esta época invernal. El monto del Bono de Invierno este año es de $66.292 por pensionado. Esta ayuda económica es de cargo fiscal, no es imponible ni tributable ni afecto a descuento alguno. Para recibir el bono, las personas deben tener 65 o más años de edad al 1º de mayo de 2021, y el monto de su pensión debe ser inferior o igual a $170.728.

Tienen derecho al Bono de Invierno los siguientes grupos de pensionados:

Del Instituto de Previsión Social, IPS; Pensiones Básicas Solidarias (PBS); Instituto de Seguridad Laboral; Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca); Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena); Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; AFP y compañías de seguros que perciban en el mes de mayo el beneficio de Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV); AFP y compañías de seguros que reciban pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Las personas que reciben Aporte Previsional Solidario tienen derecho al Bono de Invierno?

Sí, siempre que cumplan las condiciones señaladas anteriormente. Es preciso señalar que el monto del Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) no se considera como parte de la pensión para conceder el Bono de Invierno, sólo se toma en cuenta el monto de la pensión, la que debe ser igual o inferior a $170.728 para tener derecho al beneficio.

¿Una persona que recibe más de una pensión tiene derecho al Bono de Invierno?

En general no, salvo que la suma de los montos de todas las pensiones que reciba no exceda de $170.728. Si no supera dicho monto podría tener derecho al beneficio, que en todo caso será sólo un bono independiente de que reciba otras pensiones.

¿A quién acude un pensionado/jubilado que crea tener derecho al bono y la institución que le paga su pensión no se lo haya concedido?

Si el pensionado o jubilado tiene derecho al Bono de Invierno, este debería venir inmediatamente junto al pago de su pensión del mes de mayo de 2021, pero en el caso de que eso no ocurriese y el pensionado estime que cumple los requisitos para que se le pague el beneficio, puede dirigirse a plantear su inquietud a la sucursal ChileAtiende del IPS más cercana a su domicilio o a la entidad que le concedió su pensión en el caso de personas con jubilaciones de AFP, compañías de seguros u otras instituciones.

Si el pensionado no quedase conforme con la respuesta, puede concurrir al respectivo organismo fiscalizador (que podría ser la Superintendencia de Seguridad Social o de Pensiones) y representar un reclamo.

El IPS y su red ChileAtiende han implementado las acciones necesarias para iniciar el pago del Bono de Invierno bajo estrictas normas de seguridad. De esta forma, y solo para el caso del IPS, de los más de 750 mil adultos mayores beneficiados, alrededor de 265 mil lo recibirán directamente en su CuentaRUT.

Respecto a los pensionados de AFP y otras entidades previsionales, cada institución se hace cargo del pago del Bono de Invierno.

A nivel nacional, incluyendo el IPS y las otras instituciones de previsión, se estima que el Bono de Invierno llegará a más de 1 millón 530 mil pensionados. Para la entrega de este beneficio el Estado estima un gasto superior a los 101 mil millones de pesos.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Identifica a su red multicanal-multiservicios para orientar a la ciudadanía sobre diversos trámites del Estado.