Hospital de Graneros rindió cuenta pública 2020

Cada año los establecimientos de salud realizan sus cuentas públicas de la gestión del periodo anterior. La instancia de rendición se convierte en un relevante ejercicio de transparencia y de participación ciudadana, y este año, por segunda vez consecutiva y debido a la pandemia, el Hospital de Graneros desarrolló esta actividad, de manera telemática, para resguardar todas las medidas de seguridad necesarias ante el Covid-19.

Como sabemos, la pandemia ha cambiado ciertas formas y estrategias. En el caso de los establecimientos de salud esta transformación se ha visto reflejada en una readecuación de ciertas prestaciones y servicios. En este sentido, el Hospital de Graneros informó sobre este período de variabilidad destacando la gestión en tiempos de pandemia.

Así lo expresó el director (s) del establecimiento, Dr. Matías Figueroa, quien señaló que "Tuvimos que generar dos estrategias. Por un lado, generar múltiples disposiciones, para brindar las diferentes demandas sanitarias de la comunidad. Es decir, trabajar en que no faltaran camas, mantener la sectorización de los Servicios de Urgencia, tratar de dar atención no presencial, para que los pacientes no concurrieran al hospital, entre otras. Por otro lado, un gran desafío en el año 2020 fue cumplir con todas las otras medidas no Covid, que también tenían que seguir adelante. Atenciones como pacientes diabéticos, entrega de fármacos, atención de los pacientes hipertensos, atención de niños en las salas de estimulación. Todos aquellos elementos que requerían una continuidad. Pudimos dar continuidad y lograr esta convergencia, gracias al trabajo de todos los funcionarios".

Con respecto a la proyección del año 2021, el director (s) del establecimiento granerino sostuvo que "Tenemos que seguir trabajando en el plan de inmunización en la comuna y avanzar en el proyecto de conservación, para nuestro hospital. Por lo tanto, está toda nuestra disposición. Asimismo, la revinculación con la comunidad. Durante la pandemia al no poder generar muchos operativos fuera de los establecimientos hemos perdido un poco el contacto presencial con las necesidades de los usuarios, que debemos retomar".

Para ver la cuenta pública 2020 debe visitar la página web www.saludohiggins.cl y hacer clic en la sección Cuenta Pública 2020.