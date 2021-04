Donación de órganos en pandemia; la labor que desarrolla Hospital San Fernando en esta materia

La pandemia por coronavirus se ha puesto en primera plana durante el último año, con una amplia difusión a fin de evitar los contagios, estimular la vacunación masiva y promover el autocuidado. No obstante, hay algunos temas en salud que se han estado desarrollando sigilosamente y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, nos referimos a la donación de órganos o procuramiento.

El Hospital de San Fernando cumple un rol importante dentro de la red asistencial en esta materia, en un trabajo colaborativo con el Hospital Regional de Rancagua, así lo deja de manifiesto, César Pontigo, enfermero supervisor de la Unidad de Emergencia y referente de procuramiento en el recinto hospitalario de la capital de Colchagua, quien insta a la comunidad a no dejar pasar este tema, señalando que "Como hospital, este es el tercer año que estamos trabajando con el área de donación de órganos, teniendo la asesoría técnica de la Unidad de Procuramiento del Hospital Regional".

"De esta forma, hemos ido evolucionando permanentemente en la capacitación al personal, que no tan sólo involucra al servicio de Urgencia, sino también de la Unidad de Paciente Crítico (UPC), en el área de la pesquisa y el manejo de estos pacientes.

En su momento, también se realizó difusión a nivel comunal, tratando de sensibilizar este tema y ver su importancia, velando que es un bien mayor para todos, altruista, en el que da vida a un paciente que está en condiciones adversas", complementó el profesional de enfermería.

El profesional agrega que "No ha sido fácil, este es un trabajo bastante constante y coordinado con los servicios clínicos, para poder cumplir con quienes necesiten de estos trasplantes, de ahí la relevancia de que año tras años trabajemos responsablemente con más capacitaciones, más promoción, así aumentar nuestra cantidad de donantes efectivos. Pero, el último año nos golpeó la alerta sanitaria por COVID-19 que aún se mantiene, afectando dramáticamente la disponibilidad camas críticas, consideramos además como criterio de exclusión si el paciente está cursando con COVID, se han limitado las oportunidades de promover este programa, afectando finalmente la oportunidad de donar".

Según César Pontigo, puede ser donante "Toda persona mayor de edad, a excepción de los pacientes que cursan la patología COVID-19. El Ministerio de Salud busca aumentar el número de donantes, independiente de su edad, se le realizan sus estudios correspondientes para comprobar si sus órganos son viables para trasplante". Además, es importante señalar que "Si yo no quiero ser donante de órganos, debo hacer un trámite legal para identificarme como no donante. La Ley indica que hoy todos los mayores de 18 años son donantes, a menos que esté inscrito en el Registro Nacional de No Donantes".

Finalmente, el funcionario destaca el trabajo mancomunado que existe entre Hospital San Fernando y la Unidad de Procuramiento del Hospital Regional, afirmando que "Si como establecimiento tenemos un potencial paciente para ser donante, recibimos toda la instrucción desde Rancagua, quienes nos orientan sobre lo que debemos desarrollar tanto en el aspecto clínico como técnico, hasta que se tome la decisión que se va a procurar, y ahí se debe trasladar sí o sí al Hospital Regional para que terminen de realizar los exámenes que determinen la patología neurológica irreversible, para hacer efectivo su procuramiento. Ellos además, son los encargados de hablar con la familia y terminar con el procedimiento de donación. Hemos trabajado así durante estos años y esperamos seguir por muchos más".