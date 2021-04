Diputado Juan Luis Castro: "Va a venir un rebrote, es inevitable"

Castro, continuó diciendo que bajo las actuales condiciones "Es fundamental tomar decisiones, no de parche, no a última hora, sino decisiones que protejan. Porque hoy parece, nuevamente, que la manga ancha empieza a primar por sobre el criterio sanitario, y hay alegría sin decirlo, y se empieza a dejar hacer, y a permitir lo que no corresponde para un momento tan difícil como el que vivimos".

El parlamentario, subrayó que "Se desconocen los casos de los fallecidos o los casos de hospitalizados en UCI respecto a si son niños, las edades, cuántos estaban o no vacunados, y cuál es la situación hoy día de las variantes que están afectando a nuestro país". Tampoco "Sabemos por qué la campaña de vacunación aún no da un salto cualitativo adelante abriendo la vacunación, y no a este paso de tortuga", sentenció.

"En 18 días más hay elecciones, y si no se cumplen criterios básicos va a ser muy difícil que se logren respetar y cumplir para con una fecha como esa", dijo para concluir el diputado Juan Luis Castro.