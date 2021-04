Pablo Ortúzar, Antropólogo, Estudiante de Doctorado en la Universidad de Oxford e intelectual chileno: "Magdalena Barriga es el tipo de voz que necesitamos en la constituyente"

¿Es el proceso constituyente una oportunidad para reconciliar el país?

Sí, lo es. Pero eso depende de con qué ánimo lo abordemos. Si lo vemos como una lucha facciosa por el poder, será simplemente la guerra por otros medios. Si lo vemos como un ejercicio terapéutico, de ver las heridas y enfermedades de nuestra vida en común y organizarnos para ir sanándolas, podemos sembrar la semilla para un país futuro mucho mejor al que tenemos.

¿Cree que este proceso marcará el fin de la visión subsidiaria del Estado?

No necesariamente. Subsidiariedad no significa Estado mínimo, como muchos creen. En la tradición de la doctrina social de la Iglesia, se refiere a que el Estado debe estar al servicio del florecimiento de las personas y las organizaciones civiles. Apunta a un Estado que existe para servir al ser humano, en vez de uno que exista para dominarlo y someterlo. Visto así, es muy importante que la nueva constitución tenga como paradigma arquitectónico la idea de un Estado social subsidiario.

La ruralidad es un elemento importante en esta región. ¿Es necesario dejar explícitas las tradiciones del campo chileno en la nueva Constitución?

No. Lo que es necesario es que el ensamble de poder resultante del texto constitucional sea uno, donde la ruralidad no se vea desplazada, despreciada ni entendida simplemente como déficit. Cuando uno lee una constitución lo importante no es tanto lo que declara, sino el mundo que esas reglas configuran una vez que entran en contacto con la realidad.

Para esta elección estás apoyando a Magdalena Barriga. ¿Porqué ella sería una buena representante constituyente?

Conozco a Magdalena Barriga hace años, y me consta que es una persona que entiende la política como servicio a otros, y no como servirse de otros. Ella es un ejemplo de la visión terapéutica del poder que le mencionaba al principio: no lucha sin cuartel por la dominación, sino construcción cariñosa del bien común. Es el tipo de voz que necesitamos en la constituyente si queremos heredarle un mejor país a nuestros hijos.