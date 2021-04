Enfermera que se acogió a retiro en 2019 vuelve al Hospital San Fernando por la contingencia sanitaria

Fue así como tras conversar con la directora del establecimiento, María José De Witt y la Subdirectora de Gestión del Cuidado de la Enfermería, Ruth Villarroel, aceptó el desafío de volver a sus labores, esta vez en la unidad de Esterilización donde se necesitaba un apoyo profesional y qué mejor que una funcionaria que tuvo años de trayectoria en salud.

"Antes de irme en 2019, conversé con la directora y le dije que si requería de mis servicios, contara conmigo ya que aún me sentía activa profesionalmente, hasta el día de hoy me siento así (...) Durante todo este tiempo hice muchas cosas en mi casa, me gusta la jardinería donde pasaba horas dedicado a eso, y descansé, pero también me interiorizaba sobre la situación actual que estábamos viviendo por la pandemia a través de las noticias. Cuando se lanzó la campaña de vacunación, yo estaba en San Antonio por un tema personal y ahí me inoculé, primero lo dudé, pero luego lo hice en su primera y segunda dosis. Y cuando retorné a San Fernando, recibí un whatsapp de Ruth Villarroel donde necesitaban enfermeras para cuarto turno en Esterilización y si me interesaba ser parte nuevamente del hospital; yo le respondí que si ya que a pesar de mi vida cotidiana post-retiro, aun me sentía activa, y sumado a la pandemia, al confinamiento, al estrés de estar sola en casa, me di cuenta que volver al hospital sería una buena opción", señaló Marianela Águila.

La enfermera tomó la decisión: "Conversé con la jefa de Esterilización, Carolina Díaz y la subdirectora de Enfermería, donde acepté la proposición que me estaban ofreciendo ya que me acomodaba a mi situación personal, sumando la cuarentena, donde la movilización del hogar al hospital a veces es compleja".