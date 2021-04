El Teniente amplía la búsqueda de casos activos en Coya

Codelco División El Teniente continúa la búsqueda de casos activos de Coronavirus y concretó un operativo de toma de muestras PCR gratuita para los vecinos y vecinas de Coya. La iniciativa puso a disposición de la comunidad 120 muestras a través del equipo de profesionales del Corona Móvil que recorre la región reforzando la pesquisa y trazabilidad de casos Covid positivos.

Carlos Vásquez, asesor de Desarrollo Comunitario de El Teniente planteó que "Esta actividad se enmarca en la campaña Juntos Nos Cuidamos que apoya a las comunidades cercanas a nuestras operaciones. Acercamos a vecinas y vecinos la toma de PCR de forma gratuita con un equipo de profesionales capacitados para realizar el examen y así prevenir el avance de los contagios", dijo.

La enfermera de Fusat y encargada del operativo, Corina Agüero, valoró el aporte tenientino en pos de la salud de vecinas y vecinos de diversas localidades de la región. "Se agradece que El Teniente aporte con esta iniciativa porque quiere decir que están comprometidos con el medio ambiente y con sus vecinos cercanos. Esto fomenta a potenciar la búsqueda activa o pesquisas y así ayudar a disminuir la brecha de los contagios que se están manifestando en la región", remarcó.

Luis Díaz, presidente de la junta de vecinos de la población Errázuriz de Coya y encargado de la oficina municipal de Machalí en la localidad precordillerana, destacó la actividad.

"Ha sido muy importante la preocupación de El Teniente con la comunidad coyina al poner a disposición estos exámenes PCR para que sigamos en el camino de detectar los casos y evitar la propagación de contagios. Le doy las gracias a Codelco y ojalá sigamos trabajando en pos del país y nuestros vecinos", expresó.

UNA OPORTUNIDAD DE PROTECCIÓN PARA FAMILIAS Y VECINOS

Tabatta Vallejo, vecina de Machalí: "Trabajo en el colegio San Lorenzo y vine a realizarme el examen. Encuentro que es un gran aporte de Codelco para la gente que no tiene acceso a realizarse el test o que no va por miedo a hospitales y clínicas. Es una excelente oportunidad para salir de dudas si una está contagiada o no".

Juan Durán, vecino de la población "El Álamo" de Coya: "Es un tremendo aporte para ayudar a detener el avance del virus porque hace falta. Trabajo para la comunidad y estamos expuestos. Me tomé el examen para proteger a mi familia, cercanos y yo".

Miriam Rojas, vecina de la villa "Los Cipreses" de Coya: "Encuentro espectacular esta iniciativa porque El Teniente ha hecho muchas cosas buenas por Coya. Hay que valorizarlo y decirlo. Tengo 62 años y toda mi vida Codelco se ha portado muy bien con nuestra localidad. Me hice el examen para prevenir, tengo que cuidarme por mi hermana, hijo, vecinos y los demás".