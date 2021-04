Cómo postular al bono de $200 mil, cuando son sus tres pagos y quiénes lo reciben

El Subsidio Protege comenzó un nuevo proceso de postulaciones a inicios de abril, beneficio gestionado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y que fue dispuesto por el Gobierno a inicios de este 2021. El beneficio, orientado a madres y padres trabajadores, busca que las personas puedan complementar sus labores con el cuidado de hijas e hijos menores de dos años. Para esto entrega un aporte de $200 mil por cada menor mientras se cumplan otros requisitos.

Con la finalidad de informar sobre las fechas de postulación y fechas de pago, se realizó un encuentro virtual con Oficinas Municipales de Empleo de O'Higgins, el que fue encabezado por el Director Regional de SENCE, José Román Toloza, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pamela Medina Schulz y la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma.

Para el director regional de SENCE, José Román Toloza "El objetivo de este encuentro es explicar a los profesionales de las oficinas municipales de Intermediación Laboral (OMIL) y aclarar las dudas que existan, saber con qué beneficios es compatible este nuevo subsidio y las formas de postular, porque es a través de ellos que llegamos al territorio. Las OMIL son muy importantes para hacer llegar la información a los usuarios y a las empresas con las que se vinculan normalmente, y así explicar cómo acceder a estos beneficios"

Respecto a la iniciativa, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pamela Medina Schulz, señaló que "A mí en particular, me parece una iniciativa tremendamente importante para las mujeres. Las mujeres que somos madres sabemos lo difícil que es el período de vida de los niños entre que nacen y los 2 años de vida, muchas trabajadoras no tienen derecho a sala cuna y no cuentan con redes de apoyo, por lo tanto este subsidio tiene por objeto apoyar y contribuir a la reinserción al mundo laboral , pero que además que las trabajadoras puedan estar con la tranquilidad que sus niños menores de 2 años van a estar bien cuidados, y ese es el impacto que queremos como Gobierno con este Subsidio, considerando además lo que nos señalan las cifras, que hablan de un retroceso de 10 años para las mujeres en el mercado laboral, es por ello, que esta herramienta es muy importante".

En este sentido, la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma, afirmó que "Este Subsidio Protege, viene a ser una herramienta tremendamente importante para las mujeres pero también para los padres que por efecto de tribunales tienen la tuición (registrada) de sus hijos, es un beneficio de 200 mil pesos y se puede prorrogar hasta los 6 meses dependiendo de la duración del estado de catástrofe, producido por la pandemia y que viene perjudicando fundamentalmente a las mujeres. Y digo eso porque los índices así lo indican, las mujeres son las que llevamos la carga de la casa, la crianza y aquí es donde yo también quiero apuntar a la "corresponsabilidad" de aquellos que nos acompañan en este camino. Es tremendamente importante que valoremos el esfuerzo que hace nuestro Gobierno y por eso para nuestro Ministerio de la mujer y equidad de género, es importante que esta información se divulgue y se explique cómo acceder a este beneficio".

DATOS DEL SUBSIDIO

El proceso de postulaciones que se encuentra actualmente vigente, comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el próximo día 20 de este mes. Mientras que el pago para sus beneficiarios se realizará partir de mayo.

Su monto será dispuesto por tres meses a quienes se les apruebe la solicitud y también podrá ser extendido por otro período de la misma duración, si las autoridades lo estiman conveniente por la situación sanitaria en el país.

¿Cuándo se paga el Subsidio Protege?

Postulados entre el 15 y el 28 de febrero

Primer Pago: 17 de marzo o al siguiente día hábil bancario.

Segundo Pago: 9 de abril o al siguiente día hábil bancario.

Tercer Pago: 9 de mayo o al siguiente día hábil bancario.

Postulados en marzo

Primer Pago: 9 de abril o al siguiente día hábil bancario.

Segundo Pago: 9 de mayo o al siguiente día hábil bancario.

Tercer Pago: 9 de junio o al siguiente día hábil bancario.

Postulados en abril

Primer Pago: 9 de mayo o al siguiente día hábil bancario

Segundo Pago: 9 de junio o al siguiente día hábil bancario

Tercer Pago: 9 de julio o al siguiente día hábil bancario

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio Protege?

Podrán acceder a este nuevo beneficio:

Madres o padres a cargo del cuidado de menores de hasta dos años de edad que cuenten con un trabajo pero que no tengan garantizado acceso a sala cuna.

Para trabajadores o trabajadoras dependientes: deben contar con al menos cuatro cotizaciones en los últimos 12 meses.

Para trabajadores o trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente en la última operación renta.

Si la persona que postula es la madre de los menores de dos años, debe hacerlo sin especificar el RUT de sus hijos e hijas. Por otra parte, si es el padre, tutor u otro, sí deberá ingresar este número. Posteriormente, se verificará la tuición de los niños y niñas a través del Registro Civil.

¿Cómo postular?

Se puede postular a través del portal del Subsidio al Empleo que dispone de un apartado especial para hacerlo. Solo debes contar con tu RUT y Clave Única del Registro Civil.

Posteriormente, se deberá ingresar la dirección del postulante, datos de contacto e información de una cuenta bancaria para la realización del pago.

Finalmente, se indican condiciones, incompatibilidades para la concesión y una declaración, las que deberán ser aceptadas por parte del usuario para concretar la solicitud.