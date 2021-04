Seremi de Salud Pablo Ortiz: "San Fernando está en una situación muy crítica y peligrosa por casos de Covid-19"

Agregó la autoridad de salud que "San Fernando lleva ya más de tres semanas consecutivas en una situación realmente mala, hoy día esta comuna es quien tiene la tasa de incidencia por casos activos más alta de la región, nos tiene muy preocupados ya que en la provincia de Colchagua es la comuna con más contagiados, durante varios días en las últimas dos semanas ha tenido más casos y contagios que la ciudad de Rancagua"

Manifestó también que "En este minuto tiene una incidencia de 524 personas por cien mil habitantes que es lejos la tasa más alta de la región, también tiene una altísima tasa de positividad sobre el 24% lo que demuestra que hay una tremenda carga viral y que la situación hoy día en San Fernando es de alta peligrosidad".

Agregó que "Hay que decirle a la gente que este en cuarentena en su casa y no salga porque hay una alta tasa de contagio, además que en varios barrios de la comuna que hay mucha gente contagiada y esta gente, inclusive los que son asintomáticos, los hemos visualizados en la rondas que hacemos con carabineros y ejército que salen y rompen la cuarentena, salen en toque de queda, circulan sin ningún tipo de permiso y esto es grave".

La autoridad recalcó que "Hoy es un minuto muy complejo para San Fernando, muy crítico, nunca la ciudad había estado en estas condiciones, le pedimos conciencia a sus habitantes, inclusive que denuncie para que las normas sanitarias se cumplan y así se bajen los contagios".

Ortiz expresó que "La capital de Colchagua tiene hoy más de 358 casos activos de personas que están contagiadas, recordar que por cada contagio existen 3 contactos estrechos que están declarados, es decir que hay más de 1.500 personas que tenemos que estar fiscalizando que estén en sus hogares y en cuarentena".

Finalizó expresando el seremi de salud que prontamente en urgencia en el hospital de San Fernando instalarán un test de antígenos que les va a permitir a todos aquellos que tengan síntomas, en 40 minutos, determinar si tienen o no Covid-19, para colocarlos inmediatamente en aislamiento, también se está fortaleciendo la trazabilidad en conjunto con la municipalidad y durante la semana se habilitará una nueva residencia sanitaria para aquellas personas que no pueden realizar la cuarentena en sus casas y así no contagiar a su familia.