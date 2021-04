Diputado Juan Luis Castro: "La pandemia en O'Higgins está en su peor nivel"

Además, el parlamentario llamó a "La autoridad para que redoble el esfuerzo fiscalizador, redoble un mensaje coherente, claro, preciso", para que "La gente evite salir a actividades no esenciales".

El martes, y habiéndose publicado el informe que pone en cifras el alcance del coronavirus en la zona, el médico integrante de la Comisión de Salud de la Cámara y parlamentario por la zona del Libertador, Dr. Juan Luis Castro, afirmó que "La pandemia en O'Higgins está descontrolada, está en su peor nivel, nunca antes visto".

Castro, describió la situación en esta parte del país relevando que en este momento "Hay un brote en la cárcel de Rancagua de casi 100 casos", a lo que suma "Una positividad altísima de 16%. Sobre 10%, ya habla de falta de seguimiento, de trazabilidad". Por otra parte "Estamos prácticamente con todas las camas ocupadas", y finalmente, tenemos que decir "Que hay diecisiete comunas en cuarentena".

A reglón seguido, el expresidente del Colegio Médico de Chile hizo un encarecido "Llamado para que la autoridad redoble el esfuerzo fiscalizador, que redoble un mensaje coherente, claro, preciso", y "Que la gente evite el salir a actividades no esenciales o no importantes, sobre todo en el comercio". "Este es un llamado a tener conciencia de que este brote es muy lapidario, muy grave, no deja exento a nadie de tomar medidas, aún a aquellos que ya están vacunados", subrayó.

"No sé si este es el último esfuerzo, pero es de los más dramáticos que tendremos que hacer para salvar a la gente de nuestra región de O'Higgins", dijo para concluir el diputado Juan Luis Castro.