Ruta del Maipo llama al autocuidado y evitar traslados innecesarios este fin de semana largo

En esta nueva celebración de Semana Santa en medio de la crisis sanitaria que afecta a Chile y el mundo, Ruta del Maipo hace un llamado al autocuidado y respetar las medidas de restricción de la movilidad dispuestas por la autoridad. Esto, debido a la rápida propagación que ha tenido el coronavirus (Covid-19) durante las últimas semanas en el país.

De igual forma, la concesionaria anunció el refuerzo de diversas medidas de cuidado para sus colaboradores y quienes transiten entre Santiago y Talca por la Ruta 5 Sur, y el Acceso Sur de Santiago, como la limpieza en los puntos de contacto, la higienización periódica de las casetas de peaje y la entrega de mascarillas y guantes a los peajistas, a la vez que se han aumentado las medidas de higiene y la periodicidad de la limpieza en las áreas de descanso.

El llamado es a no transitar innecesariamente por las vías y resguardar la salud. "Como concesionaria estamos profundamente comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros colaboradores y usuarios, es por ello que seguimos reforzando los llamados a no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario. Para aquellas personas que debido a sus funciones deben transitar por la ruta, el mensaje es tomar resguardos, usar tanto la mascarilla como el cinturón de seguridad, ser responsables y velar por su salud y la de quienes deben seguir trabajando para conectar las regiones del país", señala Juan Pablo Chávez, Gerente Comercial de Ruta del Maipo.

Es importante considerar, además, que el Gobierno anunció la aplicación de medidas especiales para Semana Santa. A partir de las 17:00 horas de ayer jueves 1 de abril hasta las 22:00 horas del domingo 4, se instalará un estricto cordón sanitario en ambos sentidos de circulación a la altura del km. 52 en la Ruta 5 Sur. Como en otras oportunidades, Ruta del Maipo hace un llamado a las personas a contar con la documentación exigida y colaborar con la autoridad para no ralentizar el proceso de fiscalización. Similares cordones sanitarios se instalarán en las regiones de Valparaíso, del Biobío y en La Araucanía.

Adicionalmente, y para evitar el uso de efectivo y las posibilidades de contagio por contacto, Ruta del Maipo hace un llamado utilizar el TAG en Nueva Angostura, sin necesidad de suscripción previa, y a suscribirse en www.rutamaipo.cl, para utilizar este dispositivo en el resto de los peajes de la concesionaria.

Paralelamente y de cara al aumento de siniestros viales registrados en medio de la pandemia, Ruta del Maipo mantiene activa la su campaña #ContagiaSeguridad, con el propósito de apelar al autocuidado y al cuidado de los demás en la ruta, haciendo uso tanto de la mascarilla como del cinturón de seguridad y respetar el distanciamiento social, dentro y fuera de las vías, así como también respetar la normativa de tránsito, especialmente la velocidad en la conducción y estar atentos a las condiciones de la ruta.

Ruta del Maipo estará informando permanentemente de los estados de la ruta a través de la cuenta de Twitter @rutadelmaipo y mediante la aplicación WAZE.