Largas filas en San Fernando en víspera de fin de semana largo

En vísperas de la semana santa, gran cantidad de personas se han trasladado (aún en cuarentena) a diferentes puntos del centro de San Fernando, para realizar compras y/o tramites ad portas del fin de semana largo que se aproxima.

Pescaderías, supermercados, sucursales de bancos y otros comercios se encuentran con largas filas. Además, por esto hay un gran número de vehículos que transitan por el sector céntrico de la capital de la provincia de Colchagua.

Esto ocurre en medio de los anuncios que se dieron a conocer hace algunos minutos, en el cual quienes desempeñen funciones que no pueden ser realizadas telemáticamente y que son imprescindibles. Quedan fuera las labores administrativas, contables, financieras y de asesorías y consultorías. Sobre los supermercados en sí, las autoridades destacaron que para las comunas que estén en Fase 1 y 2 "no se podrán vender aquellos elementos que no sean alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal". En tanto, los malls sólo podrán abrir para que funcionen los supermercados, farmacias y bancos.

Además, cada uno de estos comercios podrá exigir el permiso de desplazamiento y el permiso único colectivo. Además se anunció que el toque de queda comenzará a las 21 horas, esta última medida comenzará a regir desde este lunes 5 de abril.

Si usted necesita hacer una compra o algún trámite, hágalo con la más absoluta responsabilidad y si es necesario solamente, teniendo siempre su permiso temporal a mano.

Las zonas que estén con el máximo nivel de confinamiento, mantendrán sus dos permisos a la semana, pero con las siguientes modificaciones:

De lunes a viernes: Se pueden pedir los dos permisos ya sea en días diferentes o en la misma jornada.

Fines de semanas y festivos: Solo estará permitido un permiso por persona.

IMPORTANTE: Si alguien no ocupó sus dos permisos de lunes a viernes, el sábado, domingo y feriado únicamente podrá utilizar uno.