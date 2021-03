Alejandro Riquelme Calvo, candidato a alcalde por San Fernando: "Necesitamos un nuevo modelo de gestión para mejorar y remecer la ciudad"

¿Cómo ha visto la ciudad?

"He visto que San Fernando ha sido mal administrado desde hace varios gobiernos comunales atrás, con poca inversión pública, y donde las empresas no se atreven a invertir por las autoridades que tenemos, la única forma de trascender es estar dentro del municipio. Por eso tomé la determinación de ser candidato a alcalde, representando a ciertas bases, he visto jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores que creen en este proyecto, para que San Fernando sea la ciudad más importante en la provincia de Colchagua y la segunda más importante de la región en cuanto a habitantes y electoralmente hablando, recuperando ese sentimiento y espíritu de querer siempre estar en temas importantes y que la ciudad no sea solamente conocida por las deudas y desastres que han ocurrido".

¿Hay que servir y no servirse de la política?

"Todas las personas que estemos involucrados hoy día en temas sociales, estamos enfocados en servir, yo nací en la población San Fernando hace 37 años, donde le debo todo a una familia de mucho esfuerzo, me crié con mi abuela, tíos y madre, y desde aquí siempre tuve esa sensación de tener una ciudad mejor gracias al tema de conocer desde muy pequeño el deporte y gracias a él conocer muchas ciudades y socializar lo que fue marcando mi futuro".

¿La familia siempre presente?

"Mi madre es profesora y mi padre trabaja en los taxis colectivos, quienes siempre están rodeados de diferentes personas que sueñan con un San Fernando mejor, fue marcando mi personalidad, soy un sanfernandino de tomo y lomo y esto no lo he desconocido nunca, en todos los lugares que he trabajado he ido, con un sentido de pertenencia muy importante por mi ciudad, tengo una familia maravillosa, con mi esposa Lorena y mi hijo Cristóbal, ellos han sido mi pilar para estar en la política, es mi destino, lo que me apasiona y siento, quiero mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Fernando".

¿Siempre dirigente en sus comienzos?

"Desde chico participé activamente en mi colegio en la educación pública, luego en el Liceo Neandro Schilling fui presidente de curso y luego presidente del centro de alumnos, luego en la universidad también participando activamente, creando clubes deportivos, apoyando a sus presidentes, y estando siempre en los momentos especiales de mi ciudad".

¿El trabajo de profesor le marcó mucho?

"Algo que me marcó mucho fue trabajar como profesor en colegios rurales de mi comuna, sabiendo el esfuerzo de esas comunidades como en Roma y Agua Buena, siempre ayudando donde la educación se hace a pulso, con mucho frio en el invierno y calor en el verano"

¿En lo deportivo también?

"Fui parte de TSF, donde fui presidente en un momento que nadie quería serlo, donde nos fue bien y volvimos a la Liga Nacional del Básquetbol, luego también trabajé en otras ciudades, donde vi con mucho dolor como le cierran las puertas a los sanfernandinos, y esto quiero revertirlo cuando estemos en el municipio si la gente confía en nuestro proyecto"

Ya fue concejal un período, ¿Qué le dirías a quienes critican su gestión?

Solo me he presentado una vez como candidato a concejal y fue el 2016, donde los sanfernandinos me dieron la segunda mayoría. Sin duda uno tiene claro que siempre tendrá adherentes y detractores, pero hoy luego de mi primera y única incursión en política quisiera comentarles a quienes me critican que yo seguiré trabajando incansablemente mañana desde donde me toque trabajar, solo Dios sabe donde.

¿Cómo le gustaría que fuera San Fernando en el futuro?

"Quiero una ciudad ordenada, con buena conectividad, limpia, con habitantes que se enorgullezcan de ella, que los jóvenes que se van a estudiar afuera de ella tengan la oportunidad de volver y trabajar para hacerla cada día mejor, que las temporeras cuando terminan sus trabajos en junio nosotros podamos ayudarlas para que puedan emprender y nosotros poder ayudarlas brindando las herramientas desde la municipalidad, con una mejor salud para los adultos mayores, para eso hay que ser transparente que cada peso que llegue se gaste en lo que corresponda. Solo así avanzaremos hacia el futuro".

¿La política está cuestionada?

"En los tiempos que la política partidista está tropezando con todo lo que ha ocurrido desde el estallido social, es importante que los sanfernandinos entiendan que la única forma de salir adelante es que los objetivos colectivos son más importantes que los objetivos individuales, para esto hay que ir a votar, involucrándonos en el avance de la ciudad, ya que el estallido social no le pertenece solamente a un sector político, les pertenece a todos aquellos chilenos que se aburrieron de ver qué pasa con la institucionalidad que no funciona, en San Fernando en el último tiempo se ha gobernado más por temas electorales que por temas de ciudad, trabajando solo para algunos sectores, sobredotando la municipalidad para tener votos seguros".

¿Cómo será su administración si resulta electo?

"Seremos una administración municipal que trabajará para la todos sin distinción, donde a lo mejor tomaremos decisiones duras, pero entendiendo que la ciudad necesita un orden, donde el fin absoluto es que San Fernando sea una mejor ciudad. Para eso hemos desarrollado un Plan de Gobierno Comunal, donde durante enero y febrero nos reunimos con actores sociales para escuchar sus ideas y socializar las nuestras".

¿Se ha juntado con muchos vecinos de la comuna?

"Es emocionante para una persona como uno que tiene un sentimiento paternalista con la ciudad ver el cariño que uno recibe, que no significa adhesión, sino que respeto y valoración a tu trabajo, de escuchar sus problemas e inquietudes y ayudarlos en esta pandemia que les ha afectado a muchos, y esto no tiene que ver con los cargos, sino que con ser un buen servidor público".



¿Un aplauso a los dirigentes sociales?

"He visto muchos héroes anónimos como dirigentes sociales que actúan mejor que algunas autoridades, ya que están conectados con la gente, he aprendido mucho de ellos, cada plan de gobierno comunal que hemos realizado con nuestro equipo lo hemos nutrido de las necesidades que las personas nos han entregado en nuestras reuniones, ya que nadie sobra, ni los de derecha o izquierda, ni los migrantes ni sanfernandinos, ni evangélicos ni católicos, todos son importantes, uno tiene que estar presente y al frente de las cosas que son importantes, y hoy San Fernando necesita despertar".