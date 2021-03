Rector del Centro de Formación Técnica Estatal de la región de O'Higgins se reúne con Intendente

Como su primera actividad oficial, el Rector del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de O'Higgins, Octaviano Torres, se reunió con el Intendente Ricardo Guzmán, en compañía de la Jefa de División de Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación, Mónica Brevis, y el Seremi de Educación, Felipe Muñoz.

Tras la cita, el Rector del CFT destacó la importancia del evento. "Ha sido una excelente reunión, me he sentido muy cómodo y acogido por el señor Intendente, quien nos permite a través de esta cita mostrarle los avances que tiene nuestro CFT en la región, respecto a infraestructura, a carreras que queremos entregar, muchas de ellas en estudio todavía", señaló Octaviano Torres.

Agregó que la importancia de la conversación sostenida con el Intendente radica en que "la comunicación, colaboración, compromiso y confianza son elementos relevantes para el éxito de este proyecto, así como todo en la vida".

Explicó que actualmente se encuentra en un proceso de instalación, "Recibiendo mucha información, mucha investigación, análisis y estudios que se han hecho sobre factibilidad, por ello estoy en una etapa de conformar el equipo de trabajo y éste es un reto importante y que, obviamente, no me asusta, sino más bien me motiva y me hace sentir más fuerte para sacarlo adelante".

La máxima autoridad de CFT Estatal de O'Higgins recalcó que el objetivo de este tipo de reuniones, que seguirán desarrollándose en toda la región, es que "Entendamos, todos los ciudadanos de las 33 comunas de nuestra región, que este Centro de Formación Técnica es de la Región de O'Higgins y para la región. Y por eso debemos alinearnos en ese sentido, en ese logro y en esa meta, entregando todas las disposiciones necesarias, dentro de lo que nos compete. Esto lo digo, porque hay quienes pueden pensar que este Centro de Formación Técnica es del Rector o es de la comuna de San Vicente porque estará instalado allá, y la verdad es que debemos eliminar esa visión porque este proyecto busca entregar un CFT para toda nuestra Región de O'Higgins".

Respecto al motivo que lo llevó a tomar este importante desafío, Octaviano Torres comenta que "Tengo 20 años de experiencia en educación superior. He trabajado como docente, coordinador, director de carrera, jefe de carrera, director nacional de docencia y ahora rector. Siento que es el reconocimiento a una trayectoria, siento que la experiencia acumulada en 20 años me permite asumir con mucha responsabilidad y muchas competencias este importante reto".

Tras su reunión con el Intendente, el Rector del CFT entregó un mensaje a la comunidad regional. "Les digo que quiero conversar con todos, siempre he trabajado -desde los distintos cargos- con una política de puertas abiertas y por ello estoy abierto a agendar las reuniones a las que se me invite, a las conversaciones que se necesiten, porque quiero trasmitir lo que este CFT pretende lograr. Hay mucho por trabajar. Muchas tareas, no sólo de instalación, también de la relación que queremos tener con la comunidad que conforma esta región".

Cabe destacar que el Rector Octaviano Torres fue anteriormente director Nacional de Docencia del Instituto Profesional IPG, Director Académico del Instituto Profesional IPChile y director de Carrera del Área de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap, entre otros cargos, en más 20 años de experiencia en educación superior.

Presentación Oficial

Tras la reunión, el Intendente Ricardo Guzmán destacó que "Este es el primer paso para la concreción de un segundo sueño para nuestra región, después de la Universidad Estatal, y que es poder contar con un Centro de Formación Técnica Estatal, en este caso en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua".

Señaló que durante la cita pudieron conversar "Sobre los desafíos, cómo va a partir esto y cómo desde el Gobierno Regional podemos ayudar y colaborar. Pero entendemos que todos debemos ponernos detrás de este carro y de este Rector, para que este proyecto funcione tan bien como ha sido la Universidad de O'Higgins".

Agregó que "No podemos estar más que contentos y satisfechos por este nombramiento y le hemos deseado mucha suerte y éxito al Rector, porque la suerte y el éxito de él va a repercutir en el beneficio para muchos jóvenes de nuestra Región de O'Higgins".

Asimismo, la Jefa de División de Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación, Mónica Brevis, explicó que "Desde Santiago hemos venido a presentar a nuestro Rector del CFT Estatal de la Región de O'Higgins, Centro que parte sus clases en marzo del 2022, pero para que pueda comenzar sus clases debemos hacer varios procesos previos y dentro de esos procesos -lo más importante- era presentar al Rector a las autoridades regionales, el Intendente y el Seremi de Educación, para posteriormente empezar a relacionarlo con otras autoridades y así puedan conocer a esta nueva autoridad".

El Seremi de Educación de O'Higgins, Felipe Muñoz, aclaró en la oportunidad que su Ministerio y el Gobierno tienen "Un compromiso muy importante con la educación y sobre todo con la educación técnico profesional y este CFT Estatal, que estará emplazado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, porque viene a potenciar y a fortalecer precisamente una política que va vincular el sector productivo de nuestra región y a nuestro liceos técnicos profesionales para el desarrollo de la educación de miles de estudiantes, que hoy, van a ver este espacio como un foco de desarrollo personal y profesional".