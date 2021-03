Precandidato presidencial Ignacio Briones visitó la región de O´Higgins

El candidato presidencial y ex ministro de Hacienda Ignacio Briones visitó este miércoles las comunas de Peralillo y Rancagua, donde participó de diversas actividades en terreno con los candidatos a alcaldes, concejales y constituyentes que lleva su partido EVOPOLI en las próximas elecciones del 10 y 11 de abril en la región de O´Higgins.

En entrevista con diario Sexta Región, el ingeniero comercial dijo respecto de su motivación por asumir la carrera presidencial, que "Creo que hay una falencia de la política y el Estado, creo que hemos fallado todos, porque el desprestigio de la política es muy preocupante. Me molesta cuando el mundo político se da vuelta la chaqueta, está siempre con calculadora electoral, sin convicciones. Es fundamental hablar de frente a las personas, aunque no compartamos la opinión, pero con un argumento y cuando no compartamos una opinión, no nos veamos como enemigos".

Con la convicción de que Chile está en un punto de inflexión en muchas dimensiones, el ahora precandidato presidencial por EVOPOLI, en medio de su gira por la región, afirmó que "El ciclo político terminó. El nuevo ciclo requiere un liderazgo firme con convicción y con mucha apertura al diálogo. Quiero ser el Presidente de los acuerdos y estoy dispuesto a conversar con todos".

En cuanto a la descentralización del país, señaló que "Creo profundamente en la descentralización del poder económico y político. Sé que la descentralización es una palabra manida, que en cada elección vuelve a florecer y después no pasa nada, pero creo que es fundamental dar a las regiones más atribuciones y manejo de recursos, no solo para solucionar los problemas que son distintos en cada una de ellas, sino también aprovechar las oportunidades regionales".

Ignacio Briones agregó que "Estamos trabajando en varias propuestas en esa dirección, como el pago de patentes por parte de las empresas donde se ubican y no en Santiago; que una parte de sus impuestos quede en la región. Nos gustaría en el ámbito de recursos humanos, crear un verdadero servicio civil que esté fuera del ciclo político, hay que sacar a los políticos del estado de manera de dar robustez a esta descentralización del poder y a estas mayores atribuciones, si no terminaremos matando a esa gallina de los huevos de oro que es la descentralización".

En la actividad realizada en Peralillo, el ex ministro se reunió y bajo los respectivos protocolos sanitarios, toda vez la comuna se encuentra en fase 3, con los dirigentes de Evópoli encabezados por el presidente regional de la colectividad, Ernesto Fuentes Liberona y con los candidatos a alcaldes, concejales y co