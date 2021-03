TuPar UOH encabezó jornada de acercamiento a la universidad de nuevos/as estudiantes

Bajo estrictas medidas de seguridad, pero con la alegría y el entusiasmo que los caracteriza, el equipo TuPar de la Universidad de O'Higgins realizó la bienvenida a los y las estudiantes de primer año que se integraron este 2021 a la Casa de Estudios. La jornada realizada en modalidad presencial en Campus Rancagua se dividió en distintos grupos con el fin de asegurar el aforo y el distanciamiento social requerido, efectuándose además una transmisión en vivo a través del fanpage del Programa PACE de la UOH.

El acompañamiento integral que se realiza en los primeros años de carrera es llevado a cabo por un equipo compuesto por tutores pares, que son estudiantes de cursos superiores de la UOH, docentes y profesionales que permiten el progreso académico, psicoeducativo y permanencia en la universidad. Todos ellos/as se enfocan a un trabajo orientado en el quehacer educativo y la incorporación a la vida universitaria donde la autonomía es fundamental.

Durante la ceremonia participó el Vicerrector Académico, Marcello Visconti, el director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís, el director de Gestión Académica, Gianfranco Liberona, la Coordinadora Ejecutiva PACE UOH, Patricia Madariaga, y la Coordinadora de TuPar UOH, Maribel Brito. "Esta ceremonia le da bienvenida a estudiantes que se incorporan a la universidad a través de la vía PACE y de la vía regular, y que pertenecen a establecimientos con los cuales nosotros venimos trabajando hace varios años", manifestó el Vicerrector Académico.

Este año la UOH recibió a más de 150 estudiantes PACE provenientes de distintas partes del país. Algunos de ellos/as desde Cabo de Hornos y Coyhaique. "Estamos muy felices. Estos/as estudiantes fueron habilitados por el Ministerio de Educación a través de lo que se llama habilitación PACE que consiste en una serie de criterios, pero uno de ellos, es haber cursado en tercero y cuarto medio un establecimiento PACE y haber tenido un rendimiento destacado", complementó Juan Manuel Solís, Director de Admisión y Acceso Efectivo.

Sus ideas y proyecciones de la vida universitaria

TuPar UOH destaca por su creatividad y por generar espacios de expresión. Fue así como surgió la iniciativa de plasmar en una gigantografía los sentimientos e ideas de quienes ingresan este año a la Universidad de O'Higgins. Hacer amigos/as, encontrar apoyo, aprender y aprobar todas sus asignaturas fueron algunas de ellas. Por ejemplo, Matías Cea comentó que estudiará Pedagogía en Matemática y que desde año pasado se inclinó por esa carrera porque le gusta enseñar sus conocimientos, sin embargo, no contaba con muchas expectativas.

"El PACE me ayudó bastante porque no tenía pensado en estudiar en la universidad, pero gracias a que se dio la oportunidad puedo estudiar y me parece fabuloso. Esto nos ayuda bastante porque nos demuestra que no estamos solos/as en este proceso. La actividad que nos presentaron me pareció muy entretenida. Fueron todos muy amables y se ve que son buenas personas. Sé que estaremos apoyados por el PACE", valoró.

Una visión que fue respaldada por Valentina Guzmán, estudiante de primer año de Pedagogía en Educación Parvularia: "Me parece genial que nos puedan ayudar en este proceso porque a una igual se le hace difícil y que te ayuden más personas, ¡Es muy bueno! Aquí nos pudimos conocer entre todos/as e hicimos actividades súper divertidas. Se nota que es muy dinámico el trabajo que se hace".

El equipo TuPar UOH ya está preparado y con muchas ganas de enfrentar un nuevo año académico marcado por los desafíos. No obstante, con la experiencia de un 2020 del cual se sacaron distintas enseñanzas. "Nos interesa conocer a nuestros estudiantes. Las expectativas que traen y sus sentimientos respecto a la incorporación a la vida universitaria enfrentados/as en condiciones diferentes. Pero, estamos seguros que su motivación y esfuerzos serán determinantes en su formación profesional. Quienes se integran a la Universidad de O'Higgins cuentan con TuPar UOH para enfrentar este gran desafío. Como equipo estamos preparados/as para acompañarlos/as y orientarlos/las", manifestó Maribel Brito, Coordinadora de TuPar UOH.

Es así como las tutorías comenzarán el día lunes 29 de marzo de la mano de tutores/as pares y tutores académicos capacitados en distintas metodologías de enseñanza. El 2021 arranca con todo y con un cuaderno en blanco en el que podrán seguir plasmando todos sus sueños.