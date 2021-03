El fundamental aporte de los auxiliares al funcionamiento del Hospital Regional

Llevamos poco más de un año con la pandemia asociada al nuevo coronavirus, COVID-19, y el trabajo del personal de salud ha sido destacable. Por ello, este viernes 19 de marzo es de suma importancia reconocer la labor abnegada realizada por un grupo de trabajadores esenciales en la mantención de las unidades clínicas: nos referimos a los auxiliares de servicio.

Para el director del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO), Dr. Fernando Millard, es un día "Tremendamente especial para todos nuestros auxiliares". "Es una jornada en que no podemos celebrarlos como corresponde por la pandemia, sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar públicamente la fundamental labor que han desarrollado, no solo en la emergencia sanitaria, sino que en toda la historia de nuestro establecimiento", aseguró el doctor Millard.

El auxiliar de servicio de Urgencia Adultos del HRLBO, Luis Fuentes, se mostró agradecido por el trabajo que los más de 300 auxiliares han realizado durante la pandemia, para asegurar una correcta atención de los pacientes. "Solo puedo agradecer a cada uno de mis compañeros, por la excelente labor que han realizado en pandemia. Como auxiliar, estoy orgullo por la disposición al trabajo de cada uno de nosotros, y que, a pesar de ser complejo y sacrificado, lo hemos podido cumplir como se debe.

Esto ha sido con harto esfuerzo, dedicación y cariño", indicó el presidente de Asociación de Auxiliares del Hospital Regional.

Si bien, el trabajo de los auxiliares de servicios es dinámico, su función principal es apoyar a la correcta atención de pacientes y usuarios, colaborando con el aseo, manejo de ropas, circulación, materiales, insumos y coordinación con otros servicios del hospital, todo con la finalidad de entregar un servicio humanizado a la comunidad.

"Somos parte fundamental del andamiento del hospital, porque si no hay un auxiliar no se puede realizar el trabajo médico. Es una cadena, que funciona desde el doctor hacia abajo, y nosotros somo la parte que complementa este trabajo, en nuestro caso la cirugía. Quiero felicitar a mis compañeros por la valentía, la fuerza que han tenido durante la pandemia. No cualquiera puede ser auxiliar. Le mando un saludo grande y todas las fuerzas a todos", señaló la auxiliar del Servicio de Pabellones Quirúrgicos del HRLBO, Glenda Villacura.